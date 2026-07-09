Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Le trophée/succès « Gueule de bois », comment le débloquer ?

Nous vous expliquons, pas à pas, comment obtenir le trophée/succès « Gueule de bois » sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Si vous avez pour projet de décrocher le 100 % ou Platine de Assassin's Creed: Black Flag Resynced, vous allez devoir progresser dans l'aventure principale, mais aussi effectuer des actions bien spécifiques au cours de votre aventure, notamment en vous référant aux intitulés proposés. Toutefois, quelques trophées/succès se veulent assez énigmatiques, à l'image de celui nommé « Gueule de bois », qui exige de « se réveiller dans une botte de foin ».

Ci-dessous, nous vous indiquons la marche à suivre pour débloquer le trophée/succès « Gueule de bois » d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Comment débloquer le trophée/succès « Gueule de bois » d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Comme dit précédemment, l'intitulé du trophée/succès « Gueule de bois » d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est le suivant : « se réveiller dans une botte de foin ». La description ne donnant pas beaucoup de détails, il peut être assez difficile de comprendre comment débloquer ce trophée/succès. Si tel est le cas, sachez que nous vous expliquons la marche à suivre ci-dessous.

En réalité, l'action à réaliser est très simple et très rapide. Pour débloquer le trophée/succès « Gueule de bois » d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, allez à une taverne (celle de votre choix - le plus simple étant celle du Manoir, si vous l'avez débloqué). Approchez-vous du comptoir pour apercevoir une bouteille, à côté du serveur. Vous pouvez, dès lors, boire un verre, contre 25 Reales. Vous devez répéter cette action plusieurs fois, et ce, jusqu'à ce que vous ayez un écran noir sous les yeux (de notre côté, nous avons dû effectuer cette opération cinq fois au total).

Une fois que vous avez ledit écran noir, Edward Kenway se réveillera dans une botte de foin. Vous avez, ainsi, réussi à débloquer le trophée/succès « Gueule de bois » d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, qui est sorti le 9 juillet 2026, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.