Pour vous aider dans vos recherches, nous vous donnons la position de tous les navires légendaires sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Tout comme sur le jeu original de 2013, Assassin's Creed: Black Flag Resynced propose aux joueurs et aux joueuses d'affronter plusieurs navires légendaires, disséminés aux quatre coins des Caraïbes. D'ailleurs, si vous souhaitez engager un combat naval contre eux afin de les éliminer, sachez que nous vous précisons l'emplacement de tous les navires légendaires sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Emplacement des navires légendaires sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Position de tous les navires légendaires sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, les navires légendaires sont au nombre de 4 et sont à des endroits bien précis de la carte. Pour révéler leur emplacement, il convient de capturer les forts dans les régions adéquates des Caraïbes. Cependant, pour vous faire gagner du temps et faciliter vos recherches, voici l'emplacement de tous les navires légendaires sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced (avec leurs coordonnées entre parenthèses) :

L'El Impoluto (121, 841) → Au nord-ouest de la carte, dans la région Dry Tortugas.

(121, 841) → Au nord-ouest de la carte, dans la région Dry Tortugas. HMS Fearless et Royal Sovereign (811, 858) → Au nord-est de la carte, dans la région Eleuthera.

(811, 858) → Au nord-est de la carte, dans la région Eleuthera. Le HMS Prince (854, 55) → Au sud-est de la carte, dans la zone Navassa.

(854, 55) → Au sud-est de la carte, dans la zone Navassa. La Dama Negra (240, 71) → Au sud-ouest de la carte, dans la zone Serranilla.









Si Assassin's Creed: Black Flag Resynced propose 4 navires légendaires, vous devrez en affronter 2 au nord-est de la carte, c'est-à-dire le HMS Fearless et le Royal Sovereign. Cela ne sera pas forcément très aisé, mais avec une bonne préparation, vous en viendrez normalement à bout.

Conseils pour battre les navires légendaires sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Pour battre les navires légendaires sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, il est préférable d'avoir grandement amélioré le navire d'Edward Kenway, le Jackdaw. Cela vous permettra d'infliger davantage de dégâts, d'avoir plus de munitions et d'avoir une meilleure résistance. De la même manière, nous vous conseillons d'avoir débloqué tous les officiers disponibles, afin de bénéficier de leurs avantages.

Éliminer tous les navires légendaires sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced permet de décrocher le trophée/succès « Diable des Caraïbes ». Les joueurs et les joueuses qui souhaitent obtenir le 100 % ou Platine de ce remake devront donc s'intéresser aux navires légendaires d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours utiliser une carte interactive, dont celle que nous vous conseillons dans ce guide dédié.

En guise de conclusion, rappelons qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est disponible sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez retrouver nos différents guides, comme celui qui vous explique comment gagner rapidement de l'argent.