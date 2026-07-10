Le scandale de l'édition collector Black Flag à 200 euros livrée avec le mauvais jeu

Les fans d'Assassin's Creed attendaient avec impatience l'édition collector Black Flag Resynced. Malheureusement, une grave erreur logistique frappe les joueurs PC. Au lieu du jeu attendu, beaucoup reçoivent des versions consoles. Entre Ubisoft et Amazon, le dialogue de sourds s'installe, laissant les acheteurs sans solution.

L'excitation autour de la sortie de l'édition collector Assassin's Creed: Black Flag Resynced vient de prendre une tournure amère pour de nombreux joueurs PC. Vendue à près de deux cents euros, cette édition prestigieuse devait célébrer l'un des épisodes les plus appréciés de la franchise d'Ubisoft. Pourtant, à l'ouverture des colis livrés par Amazon, la stupéfaction a rapidement laissé place à la frustration. De multiples témoignages confirment une erreur de conditionnement massive directement survenue à l'usine de fabrication. Bien que les cartons d'expédition et les étiquettes de scellage portent très clairement la mention de la version PC, le contenu réel caché à l'intérieur correspond aux éditions destinées aux consoles Xbox ou PlayStation 5. Face à cette situation totalement ubuesque, les acheteurs lésés ont logiquement tenté de trouver une solution rapide auprès des différents services clients. C'est exactement ici que le véritable parcours du combattant commence pour ces passionnés.







Ubisoft et Amazon se renvoient la balle

Les joueurs ayant contacté le support technique d'Ubisoft se sont très vite heurtés à un mur d'incompréhension. L'éditeur français décline en effet toute responsabilité directe concernant la gestion des stocks et des remplacements pour ces commandes spécifiques. Selon les retours des clients exaspérés, la réponse officielle de l'entreprise est sans équivoque et ferme la porte à toute négociation directe.

Malheureusement, ce problème nécessite l'intervention directe du service client d'Amazon, car même s'il s'agit de notre produit, le vendeur était Amazon lui-même.

Cependant, du côté du géant du commerce en ligne, le discours est tout aussi bloquant pour les consommateurs. Le service client d'Amazon explique être dans l'incapacité totale de procéder à un échange standard. Le produit étant techniquement vendu par un vendeur tiers, bien qu'il soit expédié par la plateforme logistique d'Amazon, l'entreprise affirme n'avoir absolument aucun contrôle sur les stocks de remplacement. La seule et unique option proposée aux joueurs est un simple remboursement du prix d'achat initial. C'est une bien maigre consolation pour une édition collector souvent en rupture de stock, très difficile à trouver et destinée à prendre de la valeur sur le marché de l'occasion.

J'aurai aimé créer pour vous une commande de remplacement, mais cet article n'est pas vendu par Amazon plutôt par un vendeur tiers. Nous ne sommes pas en mesure de procéder à son remplacement, car nous n'avons pas la main mise sur le stock du vendeur.

La colère gronde chez les collectionneurs

Sur un site spécialisé dans les éditions limitées, la grogne monte de manière significative. Plusieurs dizaines d'acheteurs signalent exactement le même problème de conditionnement. Certains ont reçu la version Xbox, d'autres la version PlayStation 5, alors qu'ils avaient spécifiquement commandé et payé le prix fort pour pouvoir jouer sur leur ordinateur. À deux cents euros la boîte, l'absence de véritable solution de remplacement est perçue comme un manque de respect flagrant envers une communauté pourtant très fidèle.

Les collectionneurs se retrouvent donc pris en otage entre un éditeur de jeux vidéo qui se dédouane sur son principal distributeur, et un distributeur qui se cache derrière les limites techniques de son système de vendeurs tiers. Pour l'heure, aucune des deux entreprises ne semble vouloir assumer la moindre responsabilité concernant cette grave erreur d'étiquetage en usine. Cette situation laisse les plus grands fans d'Edward Kenway avec des disques de jeux totalement incompatibles avec leur matériel et un profond sentiment d'injustice qui risque de ternir durablement l'image de cette réédition.