Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Comment améliorer et personnaliser son navire ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 juillet 2026 à 16h32
Nous vous expliquons comment améliorer, mais aussi personnaliser, le navire d'Edward Kenway, le Jackdaw, sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.
Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Comment améliorer et personnaliser son navire ?

Afin de progresser correctement sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, il est important de régulièrement améliorer le Jackdaw, soit le navire d'Edward Kenway, qui se débloque après quelques heures de jeu. De plus, il est tout à fait possible de le personnaliser, à l'aide d'éléments cosmétiques.

D'ailleurs, afin de vous aider à y voir plus clair sur ces deux sujets, nous vous précisons comment améliorer et personnaliser le navire de Kenway, le Jackdaw, sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Comment améliorer et personnaliser le navire sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Comment améliorer le Jackdaw sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

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Que ce soit pour avancer dans la quête principale, réaliser des contrats navals, venir plus facilement à bout des navires ennemis ou encore des forts, améliorer le navire d'Edward Kenway est primordial sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Cela permet notamment d'augmenter les dégâts infligés, d'accéder à plus de munitions ou encore d'améliorer la résistance du Jackdaw.

Ainsi, pour améliorer le navire sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced (fonctionnalité disponible durant la séquence 3), vous devez rendre visite à un Capitaine de port. Ce PNJ, que vous retrouverez aux quatre coins des Caraïbes et à Great Inagua, qui est votre Repaire (si débloqué), vous permet d'acheter diverses améliorations pour le Jackdaw. Évidemment, cela vous coûtera des Reales (la monnaie en jeu), mais aussi différentes ressources, comme du bois, du métal et bien d'autres.

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Toutefois, remarquons que toutes les améliorations ne sont pas d'emblée disponibles. Certaines d'entre elles, et plus précisément les dernières, ne deviennent accessibles qu'après avoir amélioré le Capitaine du port de Great Inagua (via le personnage disponible en face de la boutique) ou encore après avoir déniché le plan d'amélioration adéquat. 

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Dans tous les cas, nous ne pouvons que vous recommander d'améliorer régulièrement le navire d'Edward Kenway sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Ainsi, vous viendrez plus facilement à bout de vos ennemis et vous mourrez moins souvent en plein combat naval.

Comment personnaliser le navire sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Afin de personnaliser le navire sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, deux options s'offrent à vous. Cette action peut être effectuée via la cabine d'Edward Kenway (placée sous la barre du Jackdaw). De plus, vous pouvez changer l'apparence de votre bateau en vous rendant auprès d'un Capitaine de port (onglet « apparence »). Ce PNJ vend, d'ailleurs, quelques éléments cosmétiques. Autrement, sachez que vous en trouverez en explorant les Caraïbes, notamment en capturant des forts et en ouvrant des coffres.

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Sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, la personnalisation du navire est assez complète : vous pouvez modifier les voiles, la figure de proue, la coque, la barre ou encore la tenue portée par l'équipage. Soulignons, à ce propos, que cette fonctionnalité est liée à un trophée/succès, soit celui nommé « Pavoiser », qui demande de « remplir chaque emplacement d'embellissement du Jackdaw ».

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez retrouver nos différents guides.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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