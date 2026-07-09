Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Les meilleures améliorations pour le Jackdaw

Améliorer le Jackdaw est important sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Voici, d'ailleurs, les meilleures améliorations pour le navire d'Edward Kenway.

Pour bien progresser sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, il est important d'améliorer le navire d'Edward Kenway, le Jackdaw. Toutefois, les améliorations proposées, qui concernent aussi bien les armes que les munitions et le harponnage, sont diverses et nombreuses. Il se peut, dès lors, que vous ne sachiez pas lesquelles choisir, notamment en début d'aventure.

Ainsi, voici les meilleures améliorations pour le navire Jackdaw sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Les meilleures améliorations pour le navire Jackdaw sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Que ce soit pour le début de votre aventure ou même par la suite, certaines améliorations pour le navire Jackdaw sont à prioriser sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Celles-ci sont, pour rappel, accessibles via un Capitaine de port, un PNJ que vous trouverez notamment dans votre Repaire, à Great Inagua, ou dans diverses villes des Caraïbes. De ce fait, voici les meilleures améliorations pour le Jackdaw :

Boulets ronds et chauffés Augmente les dégâts infligés par les boulets ronds et les boulets chauffés pour les canons de bordée.

Ensemble de canons Augmente le nombre de canons de bordée utilisés en combat.

Mortiers Augmente les dégâts infligés par l'arme secondaire.

Coque Renforce la résistance aux dégâts du Jackdaw.



Sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, les canons de bordée sont l'arme principale lors des affrontements navals. Il est donc plus qu'intéressant d'investir des Reales et des ressources pour les améliorer. D'ailleurs, s'intéresser aux améliorations liées aux boulets ronds et chauffés est également primordial. À l'inverse, le mortier vous permet de faire des dégâts à longue distance et peut se montrer très efficace dans certaines situations, notamment lors de la capture de forts. Améliorer la coque du Jackdaw est tout aussi important, afin d'augmenter la santé du navire de Kenway et ne pas mourir trop rapidement contre les bateaux adverses.

Par la suite, et si vous avez assez de ressources, n'hésitez pas à améliorer la réserve pour mortiers ou encore l'éperon, qui permet d'infliger des dégâts lors d'une collision/charge avec un navire. Les améliorations liées à l'harponnage sont aussi intéressantes, notamment si vous désirez tous les équipements de Kenway (étui à pistolets, bourse de bombes fumigènes, etc.).

En guise de conclusion, rappelons qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, qui est sorti le 9 juillet 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.