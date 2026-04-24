Assassin's Creed: Black Flag Resynced n'est pas un RPG, confirme Ubisoft

Ubisoft a, récemment, affirmé qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced n'est pas un RPG, mais une « aventure solo axée sur les personnages ».

Après des mois et des mois de rumeurs, Ubisoft a (enfin) révélé Assassin's Creed: Black Flag Resynced via une première bande-annonce, qui semble avoir enthousiasmé la communauté. Dans la vidéo de présentation mondiale, Ubisoft a tenu à préciser qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced n'est pas un RPG.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced n'est pas considéré comme un RPG

En effet, le directeur de jeu d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, Richard Knight, a apporté, dans la vidéo de présentation partagée le 23 avril 2026, une précision de taille concernant le titre. Si Assassin's Creed: Black Flag Resynced offre une « expérience fidèle et enrichie », le jeu n'est pas un RPG mais bien « une aventure solo axée sur les personnages » :

Assassin's Creed: Black Flag Resynced revêt une grande importance pour nous comme pour vous. C'est pourquoi nous avons pris le temps de le reconstruire avec tout le soin qu'il mérite. Il s'agit toujours d'une aventure solo et d'une expérience centrée sur les personnages. Ce n'est pas un RPG.

D'ailleurs, Richard Knight ajoute que l'accent est notamment mis sur l'exploration : « L'accent reste mis sur votre façon de jouer et d'explorer le monde, et au fur et à mesure que nous développions le jeu, nous avons organisé des ateliers dédiés avec notre communauté. Ces premiers retours des joueurs ont joué un rôle important dans le peaufinage de nombreux éléments ».

Pas de multijoueur donc pour Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Même si cela avait fuité quelques heures avant la grande présentation du 23 avril 2026, Ubisoft a bien confirmé qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced ne dispose pas de dimension multijoueur. Le directeur créatif du titre, Paul Fu, a ainsi déclaré :

Avec [Assassin's Creed: Black Flag] Resynced, nous avons fait un choix clair. Il s'agit d'une aventure purement narrative, et nous nous concentrons entièrement sur les aventures d'Edward [Kenway] dans les Caraïbes. C'est pour cette raison que nous avons décidé de ne pas proposer de mode multijoueur ni de DLC.

Rappelons, pour conclure, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced arrive le 9 juillet 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.