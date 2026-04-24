Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 avril 2026 à 15h40
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Assassin's Creed: Black Flag Resynced.
Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Les configurations PC

Devant arriver au début du mois de juillet 2026, Assassin's Creed: Black Flag Resynced est très attendu par la communauté, que ce soit par les fans du jeu original comme les nouveaux venus. Comme vous le savez probablement déjà, Assassin's Creed: Black Flag Resynced arrive sur diverses plateformes de jeu, dont sur PC.

De ce fait, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Configurations PC d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced

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Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced , sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive. De plus, Ubisoft a précisé que les joueurs et les joueuses doivent avoir 65 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced sur PC (un SSD est également requis).

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 10 (64 bits) ou 11 Windows 10 (64 bits) ou 11
Processeur Intel Core i7-8700K 3.7 GHz ou AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz Intel Core i5-10600K 4.1 GHz ou AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz
Mémoire 16 Go 16 Go
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 Go), AMD Radeon RX 5500XT (8 Go) ou Intel ARC A580 (8 Go) NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 Go), AMD Radeon RX 6600XT (8 Go) ou Intel ARC B580 (12 Go)
Préréglage visuel Faible Moyen
Mode d'éclairage Ray tracing standard Ray tracing standard
Préréglage du convertisseur Équilibré Équilibré
Résolution 1920x1080 - 30 FPS 1920x1080 - 60 FPS
Stockage 65 Go (SSD requis) 65 Go (SSD requis)

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Les détails des configurations « Enthousiaste » et « Extrême »

  Configuration Enthousiaste Configuration Extrême
Système d'exploitation Windows 10 (64 bits) ou 11 Windows 10 (64 bits) ou 11
Processeur Intel Core i5-11600K 3.9 GHz ou AMD Ryzen 5 5600XT 3.7 GHz Intel Core i7-12700K 3.6 GHz ou AMD Ryzen 7 5700X3D 3 GHz
Mémoire 16 Go 16 Go
Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 Go) ou AMD Radeon RX 6800XT (16 Go) NVIDIA GeForce RTX 4090 (24 Go) ou AMD Radeon RX 7900XTX (24 Go)
Préréglage visuel Élevé Ultra
Mode d'éclairage Ray tracing étendu Ray tracing étendu
Préréglage du convertisseur Qualité Qualité
Résolution 2360x1440 - 60 FPS 3840x2160 - 60 FPS
Stockage 65 Go (SSD requis) 65 Go (SSD requis)

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced arrive le 9 juillet 2026 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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