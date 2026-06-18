Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Les chasseurs de trophées et succès vont être ravis

Ubisoft a, récemment, partagé une excellente nouvelle pour les chasseurs de trophées/succès ayant prévu de jouer à Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Assassin's Creed: Black Flag Resynced arrive au début du mois de juillet 2026 sur plusieurs plateformes de jeu. Alors que sa sortie approche à grand pas, Ubisoft a dévoilé une information qui va très certainement plaire à toutes celles et ceux qui ont prévu de parcourir Assassin's Creed: Black Flag Resynced à 100 %.

La chasse aux trophées/succès est simplifiée sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

En effet, le 17 juin dernier, Ubisoft a révélé la liste complète des succès Steam d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise. Les développeurs ont accompagné cette annonce d'informations complémentaires : les trophées/succès d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced ne peuvent être manqués, ne nécessitent pas une connexion internet et ne sont pas liés à une difficulté. Dès lors, les joueurs et les joueuses qui comptent obtenir le 100 % ou bien le trophée Platine d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced peuvent être rassurés.

Looking forward completing Assassin's Creed Black Flag Resynced?

Check out below the full list of the Steam achievements, coming right at launch, on July 9!https://t.co/QIvjwDY88X



#AssassinsCreed pic.twitter.com/HJTWaX8nFZ — Assassin's Creed (@assassinscreed) June 17, 2026

Obtenir tous les trophées ou succès de ce remake demandera, bien évidemment, de progresser dans l'histoire, de s'intéresser au Jackdaw, de réaliser des activités annexes ou encore d'effectuer des actions bien spécifiques.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced arrivera en temps et en heure

Peu de temps après la révélation de la liste complète des succès et trophées d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, Ubisoft a partagé une autre bonne nouvelle : le développement du titre est désormais terminé, étant donné que le remake est gold. Cela signifie qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced sortira à la date indiquée, soit le 9 juillet prochain, et que les joueurs pourront partir en quête de ses trophées/succès comme prévu.

In a world GONE GOLD, we're gonna be heroes!



July 9th is fast approaching, who's ready to set sail? 🤚#AssassinsCreed pic.twitter.com/6ZIIvXxKBB — Assassin's Creed (@assassinscreed) June 17, 2026

Pour conclure, rappelons qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, dont le lancement est fixé au 9 juillet 2026, sort sur PS5, Xbox Series et PC. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC :