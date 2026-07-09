Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Le trophée/succès « Toucher le fond », comment le débloquer ?

Nous vous indiquons, étape par étape, comment obtenir le trophée/succès « Toucher le fond » d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Les joueurs et les joueuses qui souhaitent décrocher le 100 % ou Platine de Assassin's Creed: Black Flag Resynced vont devoir s'intéresser au trophée/succès « Toucher le fond ». Pour le débloquer, il convient de rejoindre un endroit bien spécifique dans les Caraïbes, c'est-à-dire « le point le plus profond de la carte ». Cependant, il n'y a pas de détail supplémentaire dans l'intitulé, qui donne donc un objectif plutôt vague.

Afin de vous faire gagner du temps, nous vous expliquons comment débloquer le trophée/succès « Toucher le fond » d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Comment débloquer le trophée/succès « Toucher le fond » d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Avant tout, sachez que pour débloquer le trophée/succès « Toucher le fond » d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, vous devez impérativement avoir accès à la Cloche de plongeur. Il s'agit d'une structure utilitaire, obtenue naturellement au cours de la quête principale, qui vous permet d'explorer les épaves sous-marines.

Si vous l'avez, dirigez-vous vers la cloche au sud-ouest de la carte (184,425), non loin de Cottoyor (emplacement ci-dessous). La zone sous-marine à explorer est nommée Le Black Trench. Dans les environs, vous pourrez ouvrir plusieurs coffres et récupérer des secrets. Évidemment, tout au long de votre exploration, vous devrez faire attention à votre jauge d'oxygène, mais aussi aux dangers qui rôdent.

En allant derrière le navire détruit, et en progressant vers le bas, vous pourrez apercevoir une cloche de plongeur (emplacement via le curseur sur l'image ci-dessous). Nagez autour de celle-ci (cela peut prendre quelques secondes) jusqu'à ce que vous obteniez le trophée/succès « Toucher le fond » d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Si vous comptez décrocher le 100 % ou Platine d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, sachez que nous vous expliquons, en complément, comment débloquer le trophée/succès « Gueule de bois ».

Pour conclure, rappelons qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez retrouver nos différents guides, comme celui qui vous explique comment gagner rapidement de l'argent.