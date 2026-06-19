Assassin's Creed: Black Flag Resynced est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 juin 2026 à 14h28
Certains joueurs et joueuses se demandent si Assassin's Creed: Black Flag Resynced est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.
Assassin's Creed: Black Flag Resynced est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Remake du titre original sorti à la fin de l'année 2013, Assassin's Creed: Black Flag Resynced est considéré comme un jeu d'action-aventure, qui met en scène le célèbre pirate et Assassin Edward Kenway. Devant débarquer au début du mois de juillet 2026 sur PC ainsi que sur consoles, Assassin's Creed: Black Flag Resynced fait l'objet de nombreuses interrogations de la part des joueurs. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent si Assassin's Creed: Black Flag Resynced est multijoueur et/ou coopératif. Si vous vous interrogez à ce sujet, sachez que nous vous partageons la réponse dans ce qui suit.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced est-il multijoueur et/ou coopératif ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse à cette question est négative : par le passé, les développeurs de chez Ubisoft ont bien précisé qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced ne dispose pas d'une dimension multijoueur et n'est pas un jeu coopératif. En effet, pour ce remake, le studio de développement désirait se concentrer sur l'histoire d'Edward Kenway, afin de proposer une « pure aventure scénarisée », et ont donc abandonné le mode multijoueur du jeu original. 

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Dès lors, et comme vous l'aurez compris, Assassin's Creed: Black Flag Resynced est une expérience 100 % solo. D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus à propos de ce remake, sachez que nous avons préparé un article récapitulatif recensant toutes les informations à connaître à propos d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced (prix, plateformes, gameplay, histoire, etc.), afin que vous soyez prêt pour son lancement.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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