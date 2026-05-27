Assassin's Creed: Black Flag Resynced donne des précisions sur son gameplay naval

Dans un billet détaillé, Ubisoft a présenté quelques-unes des améliorations apportées à Assassin's Creed: Black Flag Resynced par rapport au jeu d'origine. L'un des points clés est la disparition des temps de chargements marins.

La sortie d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced se rapproche à grands pas et les joueurs ont hâte de découvrir le remake de cet opus légendaire. Si des améliorations visuelles sont garanties, Ubisoft a amélioré certains détails qui pouvaient nuire à l'expérience de jeu par le passé. Dans un billet détaillé publié le 26 mai 2026 sur le site officiel de la franchise, les développeurs ont présenté plus en détail ces changements.

Faciliter la navigation grâce à de nouveaux outils et à la suppression des temps de chargement

Les premières améliorations notables concernent les parties jouées en mer. Comme le rappellent les développeurs, « Le Jackdaw est un personnage à part entière et accompagnera Edward et son équipage dans leur périple à travers les Caraïbes ». Si son apparence est identique au jeu d'origine, ce remake proposera deux nouveautés pour rendre la navigation plus intuitive et accessible.

Le premier est le Pathfinder, un outil indiquant au joueur un itinéraire optimal vers une destination spécifique lorsqu'une épingle est placée sur la carte. Il suffit de l'activer pour profiter d'une sorte de GPS naval. Le second est le Follow Sea, qu'Ubisoft décrit comme « un terme sophistiqué pour pilote automatique ». Une fois activé et un cap défini, il permet à votre navire de se diriger tout seul.

Des environnements plus réalistes dans Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Au-delà de ces ajouts, un soin tout particulier a été apporté pour rendre le monde ouvert de Black Flag Resynced le plus réaliste possible. La puissance des devkits actuels a notamment permis aux développeurs de supprimer la totalité des temps de chargement lors des phases en mer.

Mais si la mer n'a plus d'écran de chargement, elle se montrera plus réaliste et plus dangereuse qu'autrefois. Le système météorologique dynamique du jeu original a été optimisé pour être encore plus performant, avec des conditions telles que des vents et des vagues capricieux, des tempêtes, des trombes marines et même des éclairs pouvant frapper l'eau et provoquer des dégâts près du point d'impact.

Guilhem Marin, concepteur naval principal, conclut en déclarant que « Nous avons considérablement accentué l'impact des éléments sur le gameplay afin de montrer que, malgré toute sa puissance de feu et ses équipements, le Jackdaw doit respecter la fureur des mers sous peine de sombrer dans l'anéantissement. »