xQc et Shroud estiment que ARC Raiders se fait voler aux Game Awards

La polémique enfle avant la cérémonie des Game Awards. Les streamers stars xQc et Shroud accusent l'organisation d'avoir volontairement snobé le jeu ARC Raiders dans les catégories majeures, craignant un retour de bâton lié à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans son développement.
La tension monte à l'approche de la cérémonie des Game Awards, après que la liste des nommés a été révélée. Alors que l'événement est censé célébrer l'excellence vidéoludique, une controverse vient d'éclater concernant le traitement réservé à ARC Raiders
. Selon plusieurs voix influentes de l'industrie, dont Félix "xQc" Lengyel, le titre aurait été délibérément mis de côté pour des raisons politiques plutôt que qualitatives
.
Le célèbre créateur de contenu a mis le feu aux poudres le 19 novembre dernier sur le réseau social X
. Selon lui, l'absence du jeu dans des catégories techniques et artistiques n'est pas un hasard, mais une manœuvre calculée pour éviter la controverse liée à l'intelligence artificielle. xQc affirme que l'organisation tente de ne pas « s'aliéner sa base de spectateurs
» en mettant en avant un jeu utilisant l'IA, quitte à sacrifier l'honnêteté de la compétition.
Une absence jugée incompréhensible par les experts
Lorsque des internautes ont demandé à xQc dans quelles catégories le jeu aurait dû briller, sa réponse a été sans équivoque. Il ne parle pas simplement de victoire, mais de la légitimité même d'être nommé face à la concurrence actuelle.
Gagner est une chose, mais être NOMMÉ ? Audio, action, direction artistique. Il peut facilement remplacer la plupart des titres dans ces catégories, vraiment.
C'est particulièrement la catégorie du design audio qui cristallise les frustrations. Depuis son lancement, ARC Raiders a été salué par la critique et les joueurs pour son ambiance sonore immersive et sa direction artistique léchée. Pourtant, le jeu d'Embark Studios ne récolte qu'une unique nomination dans la catégorie du Meilleur Jeu Multijoueur, étant totalement exclu de la course au Jeu de l'Année et des prix techniques. Et s'il y a bien un domaine dans lequel il excelle, c'est son sound design, d'un niveau rarement égalé.
Shroud rejoint la fronde et parle de trucage
xQc n'est pas isolé dans cette analyse. Michael "Shroud" Grzesiek, autre figure titanesque du streaming et ancien pro-gamer, a exprimé une frustration
similaire lors de sa réaction en direct aux nominations. Il n'a pas hésité à qualifier les Game Awards de « truqués », suggérant que l'industrie n'est pas prête à accepter l'évolution technologique.
Le monde n'est tout simplement pas prêt pour l'IA dans les jeux vidéo, pas encore. Ils ne sont juste pas prêts.
Selon Shroud, les organisateurs auraient peur du backlash, c'est-à-dire d'une réaction violente du public ou de la presse s'ils mettaient trop en avant un titre dont le développement a intégré l'IA
(ici certaines voix, entre autres). Cette théorie est alimentée par la structure même du vote : le jury, composé à 90 % de médias spécialisés, pourrait avoir été réticent à soutenir cette technologie, bien qu'aucune preuve formelle ne vienne étayer cette hypothèse pour le moment.
Un débat qui dépasse le simple cadre du jeu
Cette affaire soulève une question fondamentale pour l'avenir de l'industrie. La technologie utilisée pour créer un jeu doit-elle influencer son éligibilité aux récompenses artistiques ?
Pour des millions de joueurs qui ont plébiscité le titre, la réponse est non. L'extraction shooter a su conquérir une base de fans massive grâce à ses qualités ludiques, indépendamment des outils utilisés par les développeurs.
Pour l'heure, l'organisation des Game Awards n'a pas répondu aux accusations de xQc ni justifié ses choix de sélection. La cérémonie, prévue pour le 11 décembre, risque de se dérouler dans une ambiance électrique. Ce débat met en lumière la friction grandissante entre l'innovation technologique et la perception traditionnelle de la création artistique dans le jeu vidéo. Fort heureusement, cela ne jettera pas l'ombre sur le grandissime favori Clair Obscur: Expedition 33, qui a déjà battu un record
.
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