Vous ne devinerez jamais quel lieu réel se cache derrière cette carte d'ARC Raiders

ARC Raiders s'impose comme la surprise de 2025. Embark Studios lève le voile sur la création de ses cartes, conçues via Google Maps et des données réelles. Une destination touristique bien connue a même servi de base au Port Spatial.
ARC Raiders
s'est rapidement imposé comme l'une des surprises les plus excitantes de cette année 2025. Ce jeu de tir et d'extraction, qui a réussi le tour de force de tout faire correctement dès son lancement, doit une grande partie de son succès à ses environnements. Avec quatre cartes immenses et magnifiquement réalisées au lancement, rapidement rejointes par une cinquième nommée Stella Montis, le studio Embark a placé la barre très haut. Mais comment ces mondes ont-ils été conçus ? La réponse pourrait vous surprendre par son pragmatisme technologique
.
Le monde réel comme terrain de jeu virtuel
Dans une récente interview accordée à GamesBeat
, Patrick Söderlund, le PDG d'Embark Studios, a détaillé le processus créatif derrière les zones de jeu. Loin de partir d'une page blanche, les développeurs s'appuient massivement sur notre propre réalité
. L'équipe utilise des données topographiques satellites et Google Maps pour repérer des lieux existants qui serviront de fondations aux cartes du jeu.
Patrick Söderlund a d'ailleurs lâché une anecdote croustillante concernant l'une des zones les plus populaires, le Port Spatial :
Toutes les cartes sont basées sur des données topographiques satellites du monde réel via Google Maps [...] Donc nous allons à un endroit, nous trouvons une zone qui nous plaît [...] Le Port Spatial, par exemple, a en fait été réalisé à Tenerife.
L'équipe s'est rendue sur place, aux Canaries, pour capturer l'essence des lieux, photographiant les rochers et les formations géologiques, avant de combiner ces clichés avec les données scannées pour bâtir la carte. Une méthode « non traditionnelle
» selon les mots du PDG, mais qui s'avère particulièrement amusante et efficace pour obtenir un rendu organique
.
Six mois pour peaufiner l'expérience
Cependant, copier la réalité ne suffit pas à faire un bon jeu vidéo. Si l'aspect artistique peut être mis en place relativement vite grâce à ces technologies
, le véritable défi réside dans le game design. Patrick Söderlund explique qu'il faut environ six mois pour transformer une ébauche injouable en une carte finale et équilibrée
.
Le vrai travail consiste en fait à s'assurer que la carte se joue bien. Tester chaque élément, décider où placer les objets, où les faire apparaître... Arriver à une forme artistiquement raisonnable est en fait assez rapide.
C'est cette phase itérative qui est cruciale. Les niveaux d'ARC Raiders sont vastes, mêlant extérieurs gigantesques et intérieurs complexes
. Il est impératif de créer des points d'intérêt distincts pour inciter les joueurs à l'exploration, une réussite que la communauté salue aujourd'hui unanimement.
Rappelons que lors de cette même interview, l'intéressé a confirmé que le matchmaking prenait bien en compte le comportement des joueurs
. Enfin, si vous souhaitez faire l'Expédition, voici toutes les ressources à garder
.ARC Raiders
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