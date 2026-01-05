C'est confirmé : ARC Raiders protège les joueurs pacifiques des tueurs en série

C'était un débat qui n'en finissait plus, c'est désormais officiel. Embark Studios a confirmé l'existence d'un système de matchmaking analysant l'agressivité des joueurs sur ARC Raiders. Une mécanique pensée pour isoler les loups solitaires, mais qui soulève d'importantes questions d'équilibrage.
Ce n'est pas tous les jours qu'un développeur admet ouvertement trier ses joueurs sur le volet en fonction de leur propension à la violence virtuelle. C'est pourtant la direction confirmée par Embark Studios pour son extraction shooter très attendu, ARC Raiders
. Si les rumeurs allaient bon train depuis plusieurs semaines à la suite d'une déclaration qui pouvait faire débat de la part du studio
, une nouvelle parole officielle est venue sceller le débat : oui, le jeu vous juge, et il choisira vos adversaires en conséquence
.
L'agressivité comme critère de sélection
Patrick Söderlund, le PDG d'Embark, a profité d'une interview accordée à Games Beat
pour valider cette mécanique. L'objectif affiché est clair : conserver une ambiance un peu plus « détendue » que les ténors du genre
, souvent impitoyables pour les néophytes. Le jeu ne cherche pas à empêcher le PvP, qui reste un moteur de tension essentiel, mais il souhaite éviter que des joueurs cherchant l'exploration se fassent systématiquement écraser par des escouades ne jurant que par l'élimination d'autrui
.
Concrètement, si le matchmaking reste prioritairement basé sur le niveau de compétence (le fameux SBMM), une seconde couche algorithmique analyse votre comportement. Patrick Söderlund explique :
Nous avons introduit un système où nous effectuons également le matchmaking en fonction de votre tendance au PvP ou au PvE. Donc, si votre préférence est de faire du PvE et que vous entrez moins en conflit avec les joueurs... vous serez davantage apparié avec ce type de jeu. Évidemment, ce n'est pas une science exacte.
Cela signifie théoriquement que les joueurs sanguinaires se retrouveront parqués entre eux, transformant leurs parties en zones de guerre intense, tandis que les explorateurs pourront respirer un peu plus, en limitant les affrontements.
Une lame à double tranchant pour l'immersion
Si l'intention est louable pour la santé mentale des joueurs occasionnels, cette confirmation soulève des interrogations légitimes sur la méta du jeu
. Un extraction shooter repose intrinsèquement sur l'incertitude, cette silhouette au loin est-elle amicale ou hostile ? Si le système fonctionne trop bien, cette tension risque de s'évaporer. Un joueur pacifiste pourrait finir par baisser sa garde, sachant que le jeu l'a placé dans un lobby « sécurisé ».
À l'inverse, les joueurs agressifs pourraient se sentir punis par un jeu devenant soudainement beaucoup plus difficile, simplement parce qu'ils ont joué le jeu de l'affrontement. De plus, la question du contournement du système se pose : suffira-t-il de jouer les pacifistes pendant vingt parties pour ensuite aller massacrer des joueurs inoffensifs dans un lobby facile ?
Embark garde logiquement le silence sur les pondérations exactes de son algorithme pour éviter ce genre d'abus, mais l'équilibre sera sans doute délicat à trouver.
Dans tous les cas, une partie de la communauté sera heureuse de savoir qu'il existe bien un tel matchmaking, idéal pour faire les quêtes ou aller chercher des items pour l'Expédition
.
commentaires (10)
Dont shoot et bim tu es mort quand tu te relâche, du coup je n'ai plus confiance je tire direct.
C'est la le problème, le cercle vicieux est en place.
Abattu comme un chien que l'on caresse poliment sur ville enfoui une seule fois en 25h.... c'est tout.... je n'ai jamais ouvert le feu sur les autres joueurs qui comme moi ne sont là que pour préserver l'humanité. Je me plaît à faire des rencontres, s'entraider contre nos ennemis les ARC ... partager notre loot.
Vive les survivants heureux.
Alors c'est top sur le papier mais pas forcément la réalité pour répondre a certaines commentaires il faut savoir que quand dans dix partie du dit dont shoot le mec de dit ok et après il te tue forcément après tu es moin gentil , pour les personnes de propose de séparer les deux bah non car tu auras plus l'adrénaline du jeux donc sa devient un jeux de farm pas ouf
Maintenant pour revenir sur leur histoire il faut savoir que si tu te fait attaque et j'insiste là dessus que c'est pas toi qui tire mais que tu défends le jeux prend en compte que tu préfères le PvP et la ça devient compliqué et comme tu vas pas te laisser mourir bah c'est le serpent qui ce mort la queue
C'est drôle quand ont lis les com de voir le nombre de rageux qui se plaignent que le soit disant matcchmaking ne fonctionne pas, falláis pas passer les 20 première heure a tirer sur tout les gars, maintenant enjoy vos game pour redescendre vos mmr, et encore, perso je tire jamais je parle toujours, 0 problème, je me barre même en stella full stuff buter des bastion pour aider les gens jamais eu de problème, donc la a mon avis ça se situe entre le canapé et la manettes. Mais bon c'est toujours très dur de se remettre en question pour nos bon concitoyens français. Et après faut dire que la mentalité de merde européenne n'arrange rien.
Moi je ne vois vraiment pas la différence entre ce qu'ils disent..?je trouve con a tellement assez avec les gros robots et les drones qui scanne par tout on devrait pas prendre toute nautre équipements il devrait plus faire une baisse de Lvl quand on meurt trop souvent au de récompense ......? Je trouve ça vraiment dommage car j'aime bien le style du jeu car il y à pas pour une fois de mode zombie dans le jeu donc bravo car je suis tanné de sais jeu où il y a toujours des zombie la sa fait du bien,.. je propose une alternative au JCJ pourquoi ne pas faire des zone JCJ...?! Non.!? Comme ça seux qu'il veux jouer JCJ il von dans la zone JCJ et seux Qu'il veux jouer PVE où explorer et faire les quête von pouvoir les faire car la sais l'anarchie et la provocation commence et il y a pamale de mondes qui arrête de jouer car il peut pas finir l'heure quêtes tranquille entoutca j'espère que vous allez changer des choses dans le jeu car vous tenné une pipitre dans votre main je crois qu'il pourrait être le jeu de l'année si le jeu tien contre des joueurs PVE et explorateur et des joueurs JCJ et que tout et réunis dans le même jeu sais un triple A garantie.... merci
C'est complétement débile, cela nuit au genre, j'espère que cette mécanique sera retiré du jeux.
Leur système est défaillant dans ce cas, je joue uniquement pour le lire en évitant les affrontements, mais je me fais MASSACRER en permanence par des joueurs, je vais même allez plus loin, ça fait deux semaines que je lance mes parties "à poile" sans arme ni bouclier juste pour allez mettre un item de quête dans ma poche sécu sans rien perdre, et bien quand je croise un joueur sans exception depuis deux semaines, hostilités direct, donc soit il se fie trop à l'IA soit ils mentent ouvertement
Perso meme sur stella montis il m'arrive de m'extraire avec 4-5 autres gus, mais parfois sur champ de bataille je me fais tirer à vu, c'est bien ça demande d'etre toujours sur ses gardes, mais j'aime bien ce système quand il faut farm
Ne tirez jamais même si on on vous tire dessus et ça marchera (surtout en solo)
Euh.. Pas trop non, soit j'ai pas de chance car je tombe toujours sur des gars qui préfère tirer d'abord...