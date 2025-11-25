Une astuce méconnue change tout pour le transport d'objets dans ARC Raiders

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 novembre 2025 à 14h41
Après des dizaines d'heures de jeu, une découverte surprenante vient bouleverser la façon dont nous transportons les objets lourds dans ARC Raiders. Contre toute attente logique, une méthode contre-intuitive permet de gagner une vitesse précieuse lors des phases les plus vulnérables du titre.
Une astuce méconnue change tout pour le transport d'objets dans ARC Raiders
Dans l'univers impitoyable d'ARC Raiders, chaque seconde compte et la moindre lenteur peut signifier un retour prématuré à Sperenza sans votre précieux butin. Si vous avez passé du temps sur le jeu, vous savez que la lourdeur est une composante essentielle du gameplay. La plupart des actions demandent un temps considérable, renforçant la tension inhérente au genre de l'extraction shooter. Cependant, rien n'est plus exaspérant que de devoir transporter les caisses nécessaires pour ouvrir et piller les dépôts de terrain.

Une vulnérabilité extrême lors du transport

Ces mécaniques, bien que conçues pour créer du danger, transforment le joueur en cible facile. Vous devez traverser la caisse lentement, sans accès à vos armes, en priant pour ne pas croiser une escouade adverse ou une patrouille de machines ARCs. Même en utilisant votre endurance pour accélérer le pas, la vitesse reste désespérément basse.

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Ce sentiment de vulnérabilité est tel que de nombreux joueurs finissent par éviter complètement les dépôts de terrain malgré la qualité du butin potentiel. Il faudrait des arguments très convaincants pour nous forcer à trimballer ces caisses à travers la carte la plus dangereuse du jeu.

Défier les lois de la physique pour survivre

Pourtant, après plus de 50 heures passées à arpenter ces terres hostiles, il s'avère que nous nous y prenions tous mal. Une méthode permet bel et bien de transporter ces boîtes plus rapidement, mais elle défie toute logique physique et intuitive. La solution ? Il faut tourner le dos à votre objectif. Aussi absurde que cela puisse paraître, votre personnage se déplace plus vite en portant un objet lourd s'il court en marche arrière plutôt qu'en marche avant.

Miniature vidéo

Cette découverte, via Fallout Plays, change radicalement la donne pour les phases de logistique. En sprintant à reculons avec une caisse de terrain ou une batterie, vous dépassez la vitesse de déplacement frontale standard. C'est une aberration technique, mais c'est une réalité que les joueurs optimisateurs commencent à exploiter massivement pour réduire leur temps d'exposition au danger.

Une technique à utiliser avec précaution

Naturellement, cette astuce comporte un inconvénient majeur et évident : la visibilité. En courant vers l'arrière, vous ne voyez absolument pas où vous allez. Ce n'est donc pas une stratégie optimale pour naviguer dans des terrains accidentés ou inconnus. En revanche, si vous avez une ligne droite dégagée jusqu'au point de dépôt ou, mieux encore, un coéquipier pour vous guider et couvrir vos arrières, cette technique devient incontournable. Dans un jeu où le temps passé sans arme en main doit être réduit au strict minimum, courir à l'aveugle mais vite est un risque calculé qui paye souvent.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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