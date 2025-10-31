ARC Raiders : Le dépôt de terrain, où le trouver pour la mission Hors du radar ?

L'une des premières missions d'ARC Raiders vous demandera de trouver le dépôt de terrain, pour y effectuer deux actions bien précises. Nous vous donnons quelques emplacements.

Où trouver les dépôts de terrain dans ARC Raiders ?

Les emplacements des dépôts de terrain dans ARC Raiders.







Au sud-ouest de la carte, entre les châteaux d'eau et la sous-station électrique.

Au nord-est de l'avant-poste du marais sud.

Au sud-est de la carte, juste à côté du balcon des lacs rouges.

Au sud de l'installation principale.

À l'est du complexe de production d'électricité.

Comme la plupart des jeux d'extractions, vous aurez des missions à accomplir dans, lesquelles sont assez variées, entre récolte de loot, ennemis à tuer ou lieux à visiter. C'est cette dernière option qui nous intéresse dans ce cas, pour laCelle-ci vous demande de, et de. Une instruction claire, sauf qu'il peut être difficile de trouver ces fameux dépôts...L'intitulé de la mission nous explique qu'il est possible de la réaliser sur plusieurs cartes, comme Ville enfouie, Port Spatial ou encore Champ de bataille du Barrage, où nous trouvons des. C'est sur cette carte que nous vous conseillons de réaliser la mission, et c'est sur celle-ci que nous vous avons indiqué quelques points. Cessont des petits bâtiments situés un peu partout sur la carte, avec une longue antenne sur le toit.Mais pour les repérer plus facilement, voicipour la missionUne fois que vous serez sur place, la première partie du défi sera validé. Il faut ensuite monter sur le toit par l'intermédiaire de l'échelle qui est située sur le côté et vous diriger vers l'antenne. Vous n'avez plus qu'à interagir avec le bouton qui s'affiche pour terminer le défi. Vous obtiendrez vos récompenses en rentrant à Sperenza.Pour faire bref, voici leur emplacement plus précis :Retenez bien leur emplacement, puisque vous aurez besoin d'y retourner pour d'autres missions d', notamment l'une qui vous demande de transporter et livrer une caisse de terrain.