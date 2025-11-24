ARC Raiders : Tier list des meilleures armes

Retrouvez notre tier list des meilleures armes d'ARC Raiders pour tenter de mieux prendre en main le jeu, ou performer davantage.
Dans l'univers impitoyable d'ARC Raiders
, le choix de votre arsenal définit souvent la frontière entre une extraction réussie et une perte totale d'équipement. Avec une méta en constante évolution, il est crucial de savoir dans quoi investir vos précieuses ressources. Nous vous proposons donc une analyse détaillée et hiérarchisée des armes d'ARC Raiders
, basée sur des données techniques (TTK), les retours de la communauté et une expérience de terrain approfondie. Pour garantir la pertinence de ce classement, toutes les armes ont été évaluées au niveau 4 face à des cibles équipées de boucliers moyens, la configuration la plus répandue actuellement.
Tier list des meilleures armes d'ARC Raiders
D
Crotale Épingle
Comme dit plus haut, cette tier list se base essentiellement sur le TTK, la polyvalence et le coût de fabrication, selon que vous jouiez en solo ou en escouade. Toutes les données ci-dessous prennent en compte des armes de niveau 4 face à des boucliers moyens.
Les incontournables (Méta actuelle)
Si vous cherchez l'efficacité pure, la méta se divise clairement entre le PvE et le PvP.
- Rois du PvP → Les SMG dominent les débats à moyenne et courte portée. La Lynx et la Renégat offrent les meilleurs temps pour tuer. Pour plus de polyvalence, le Venator reste l'arme la plus fiable et équilibrée du jeu, capable de gérer presque toutes les situations.
- Rois du PvE → La discrétion est vitale. L'Enclume est indétrônable pour nettoyer une zone en silence avec des tirs à la tête. Pour le contenu de haut niveau, le Brise-fuselage est l'outil de destruction massive par excellence, bien que coûteux en grenades.
- Le bon plan → Ne négligez pas le Ferro. Bien qu'elle soit une arme commune, elle est très facile à améliorer et suffit largement pour les sorties à faible risque.
Les pièges à éviter
Toutes les armes ne se valent pas, et certaines sont des gouffres à ressources et ne méritent pas forcément qu'on s'y attarde.
- À fuir absolument → L'Épingle possède le pire TTK du jeu (plus de 5 secondes). C'est une arme qui vous mettra plus en danger qu'elle ne vous protégera.
- Attention aux Légendaires → Si la Jupiter ou l'Égaliseur semblent puissantes sur le papier, leur coût de fabrication est souvent prohibitif par rapport à leur utilité réelle. À réserver pour le plaisir du jeu une fois riche, plutôt que pour la performance pure.
Les meilleures loadouts d'ARC Raiders
Dans ARC Raiders, une arme ne fonctionne jamais seule. Voici les duos les plus efficaces à composer selon votre style de jeu pour faire face à toutes les situations :
- PvP Polyvalent → Venator + Renégat (couvre toutes les distances).
- PvP Agressif → Lynx + Renégat (saturation de balles et vitesse).
- PvE & Farm → Enclume + Il Toro (Silence à distance, violence au contact).
- Haut Niveau → Tempête + Brise-fuselage (Pour les boss et les situations critiques).
Si vous n'êtes pas d'accord avec le classement d'une arme, n'hésitez pas à l'indiquer par l'intermédiaire des commentaires, pour que nous puissions, si besoin, revoir son positionnement. Rappelons aussi que ce ressenti pourra évoluer au fur et à mesure des mises à jour proposées par Embark.
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