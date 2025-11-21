Scanner de mouchard : où en trouver dans ARC Raiders ?

Vous cherchez un scanner de mouchard pour améliorer votre station ? Voici ce qu'il faut savoir pour tenter de le trouver rapidement.
Dans ARC Raiders
, les objectifs sont très nombreux, que ce soit des quêtes à terminer, des objets à récolter ou des amélioration à effectuer pour être plus puissant. Dans ce sens, vous aurez moult tâches à accomplir sur le champ de bataille, dont l'une concerne la récupération de scanner de mouchard
. Et si vous ne savez pas où ni comment en récupérer, voici un guide sur comment trouver un scanner de mouchard dans ARC Raiders
.
Où trouver un scanner de mouchard dans ARC Raiders
Le scanner de mouchard
se trouve, comme l'indique son nom, sur les mouchards
, des ARCs basiques mais qui peuvent vous jouer un mauvais tour. Nous les trouvons sur toutes les cartes, ce qui facilite la récupération de leur scanner.
Lorsque vous voyez ces mouchards
, qui ressemblent à des toupies volantes, n'hésitez pas à leur tirer dessus. Le but est de les tuer avant que le faisceau lumineux soit rouge, auquel cas il disparaîtra et fera surtout arriver des ARCs plus dangereux.
Une arme dotée de balles lourdes ou moyennes le mettra à terre rapidement, avant qu'il n'appelle du renfort. C'est le moment idéal pour aller le looter. Attention néanmoins, les tirs ont probablement attiré d'autres joueurs, il faut se dépêcher et ne pas rester sur place trop longtemps au risque de tout perdre.
Le scanner de mouchard dans ARC Raiders
Lorsque vous fouillez le mouchard
, vous obtiendrez systématiquement un scanner de mouchard
, et d'autres pièces plus ou moins utiles. Pour ne pas le perdre, mettez-le dans votre poche sécurisée, pour l'extraire quoi qu'il arrive.
Vous pourrez notamment améliorer votre station utilitaire au niveau 2 grâce à six scanners de mouchard
, que vous pouvez obtenir très rapidement.
Notez que vous pouvez aussi les farmer pour collecter plus rapidement des alliages d'ARC, utiles pour le crafting ou d'autres quêtes, mais aussi le respec par le biais des Expéditions
.
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ou encore trouver le collier de chien pour Coquillard
.
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