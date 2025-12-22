Les joueurs d'ARC Raiders s'estiment trahis après le premier wipe

La première expédition d'ARC Raiders vient de débuter, mais l'enthousiasme a laissé place à la frustration. Alors que les développeurs avaient laissé entendre que certains acquis seraient conservés, de nombreux joueurs ont eu la désagréable surprise de voir leurs ateliers durement gagnés disparaître après la réinitialisation.
Le lancement de la première expédition d'ARC Raiders ce 22 décembre devait être un moment de célébration pour la communauté, marquant le début d'un cycle saisonnier ambitieux. Dans l'univers des jeux live-service comme Escape from Tarkov ou Once Human, les réinitialisations périodiques, ou wipes, sont monnaie courante. Elles remettent tous les joueurs au niveau un, effacent l'inventaire et relancent l'économie pour éviter que les vétérans ne s'ennuient une fois tout le contenu débloqué. Cependant, ARC Raiders
a tenté d'innover en rendant ce processus optionnel via les Expéditions, offrant des récompenses alléchantes comme de l'espace de stockage accru ou des points de compétence supplémentaires à ceux qui acceptent de repartir de zéro.
Une communication confuse sur les éléments conservés
Malheureusement, ce lancement a été entaché par une controverse majeure concernant les ateliers. De nombreux joueurs ont rejoint l'Expédition en pensant que leurs stations d'artisanat resteraient débloquées
, se basant sur une liste affichée en jeu détaillant ce qui serait conservé. Or, une fois la réinitialisation effectuée, seule la table de travail de base était disponible
. Il s'avère que le studio Embark a modifié cette liste peu avant le lancement, retirant la mention des ateliers débloqués de la colonne des éléments sauvegardés.
I thought we were supposed to start out with level 1 benches after expedition?
byu/No-Highlight-7475 inArcRaiders
Cette modification tardive a provoqué une vague d'indignation. Si certains arguent qu'il s'agit d'une simple erreur de communication, d'autres se sentent lésés, ayant investi du temps et des ressources rares en pensant sécuriser ces acquis
. Pourtant, les développeurs avaient précisé leurs intentions il y a plusieurs mois.
Le coût élevé de la réinitialisation
Malgré ces avertissements passés, la liste en jeu a induit une grande partie de la communauté en erreur. La frustration est d'autant plus grande que l'amélioration des établis dans ARC Raiders nécessite des composants difficiles à obteni
r, comme les fameux engrenages rouillés
, où les items de certains ARCs. Devoir tout recommencer, alors que l'interface suggérait le contraire quelques jours plus tôt, passe mal auprès des joueurs occasionnels.
Au-delà de cet incident, certains s'interrogent désormais sur la rentabilité réelle de l'Expédition. Entre la perte des objets, le coût exorbitant en pièces pour construire la caravane d'expédition et les 5 millions de pièces nécessaires pour débloquer les points de compétence disponibles, le calcul risque/récompense ne semble plus aussi évident, surtout qu'il est maintenant possible de respec
sans passer par là. Il y a fort à parier que la prochaine Expédition soit bien moins populaire.
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