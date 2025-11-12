ARC Raiders respec : Comment réinitialiser vos compétences ?

Vous souhaitez respec dans ARC Raiders, parce que les points que vous avez dépensé ne vous conviennent finalement pas ? Nous vous expliquons tout sur la réinitialisation des compétences.
En sachant que vous aurez de nombreux points à dépenser dans l'arbre de compétences d'ARC Raiders
, il est logique de se demander comment le réinitialiser
, pour tenter différents builds, si jamais vous vous êtes trompé ou précipité. Voici tout ce qu'il faut savoir au sujet du respec dans ARC Raiders
.
Peut-on réinitialiser ses compétences dans ARC Raiders ?
Initialement, il n'était pas possible de réinitialiser ses points de compétences dans ARC Raiders
. Le seul moyen de le faire était via l'Expédition, ce qui pouvait être contraignant puisque le joueur perdait absolument tout. Mais face à la demande des joueurs, la fonctionnalité de respec a été introduite par le biais de la mise à jour du 16 décembre 2025.
Dorénavant, vous pouvez réinitialiser votre arbre de compétence
via le menu dédié, en appuyant sur la touche R si vous utilisez un clavier, ou la touche Y/Triangle si vous avez une manette. Vous pourrez alors revoir totalement votre arbre de talents, moyennant 2 000 Pièces par point déjà dépensés
. Malheureusement, pour le moment il n'y a pas de solution intermédiaire, vous pouvez soit tout réinitialiser, soit rien faire.
Dans notre cas, ayant dépensé 54 points dans notre arbre, respec nos compétences nous coûterait 108 000 Pièces.
Comment fonctionne la réinitialisation via les Expéditions ?
Pour ce qui est du respec via les Expéditions, voici ce qu'il faut savoir. Lorsque vous décidez d'effectuer un reset via une Expédition, les éléments suivants sont remis à zéro :
|Réinitialisé
|Conservé
|Niveau de personnage
|Cosmétiques débloqués
|Arbre de compétences
|Succès et trophées
|Équipement et inventaire du personnage
|Bonus et statistiques liés au compte
|Ateliers et améliorations spécifiques
|Ressources globales (Jetons, Credits, Decks, etc.)
Autrement dit, vous perdez tout ce qui est lié à votre progression de personnage, mais conservez vos éléments de compte et vos récompenses permanentes. En contrepartie, compléter une Expédition vous octroie des bonus de progression pour vos prochaines sessions
, comme des gains d'XP accrus ou des emplacements de stockage supplémentaires.
Étapes pour réinitialiser votre arbre de compétences dans ARC Raiders
Voici la marche à suivre pour effectuer un respec complet :
- Atteignez le niveau 20 pour débloquer le système d'Expédition.
- Remplissez les objectifs requis de l'Expédition (collecte de matériaux et missions spécifiques).
- À la fin du cycle de 8 semaines, choisissez de réinitialiser votre personnage.
- Une fois le reset effectué, vous revenez au niveau 1 et pouvez réattribuer vos points de compétences librement pour créer une nouvelle configuration.
Il est possible que le respec évolue à l'avenir, en le rendant plus ou moins contraignant. Mais en attendant, retrouvez nos différents guides ARC Raiders, comme demander un largage d'approvisionnement
et la carte interactive
.
commentaire (1)
En effet, même si l'idée de faire une expédition est excellente, il faut penser à ceux qui débutent et qui ne sont pas prévenus de cette impossibilité de le faire qu'au bout de 8 semaines! Il serait préférable de le notifier aux nouveaux joueurs dés leur premier point et avant qu'il ne l'utilise... C'est frustrant et démotivant de ne pas avoir droit au moins à un reset de compétences quand on ignore cette limitation qui est un peu excessive et inhabituelle. Pourquoi ne pas permettre au moins un reset et de signaler que ce sera le seul permis? Ce serait tout aussi efficace et plus éducatif qu'une mesure découverte trop tard par le joueur, sans parler des 8 semaines de jeu devenues pénibles et frustrantes uniquement. C'est comme si on décapitait un chauffeur qui se gare mal pour la première fois non !