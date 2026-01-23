Les joueurs d'ARC Raiders offrent une publicité inespérée à un établissement réel

C'est une histoire insolite où le monde virtuel percute la réalité. L'hôtel Stella Montis en Italie voit sa page Google envahie par les joueurs d'ARC Raiders. Si les notes grimpent en flèche grâce à cet homonyme vidéoludique, la plaisanterie pourrait avoir des conséquences inattendues.
Imaginez chercher un lieu de villégiature paisible dans la région de Campitello di Fassa, en Italie, et tomber sur un établissement dont les commentaires vantent la qualité des schémas ou du loot trouvés dans les chambres ou la présence de déchiqueteuse. C'est exactement ce qui arrive à l'Hôtel Stella Montis
. Bien que cet établissement semble tout à fait charmant pour un séjour à la montagne, il doit sa récente explosion de popularité à un tout autre facteur, il porte le même nom qu'une carte d'ARC Raiders
.
Une avalanche d'avis cinq étoiles très particuliers
Tout a commencé il y a environ un mois, lorsqu'un utilisateur du nom de Bad Wolf a lancé les hostilités, ou plutôt les festivités, en laissant un avis ironique. Il y expliquait que si « tout est génial
» dans l'hôtel, le seul bémol résidait dans le fait que « les joueurs apparaissent parfois à seulement 10 mètres de moi
». Depuis, la page Google de l'hôtel est devenue le terrain de jeu de la communauté
. Les références au titre d'Embark Studios se multiplient, transformant la section avis en une extension du lore du jeu. Plusieurs dizaines de nouveaux commentaires apparaissent chaque heures sur la page Google
.
Un utilisateur a par exemple raconté son séjour mouvementé lors d'un raid nocturne, décrivant une rencontre avec un membre du personnel jouant de la flûte avant d'être sauvé par un « directeur d'hôtel
» armé d'un Venator. L'immersion va loin, très loin.
D'autres s'amusent à remplir méticuleusement les détails de l'évaluation Google. La catégorie « nourriture et boissons » se voit gratifiée d'un conseil avisé, « prenez beaucoup de bandages
». Un autre critique, F God, qualifie le Seed Vault de l'hôtel de « étonnamment charmant
» et note que le « bac à sable robotique a été un succès auprès des enfants
», tout en précisant que ces derniers ont déclaré leur zone hostile et commencé à donner des ordres comme s'ils dirigeaient la base de Speranza.
Quand la blague risque de coûter cher
Si la majorité de ces critiques sont accompagnées de la note maximale de cinq étoiles
, ce qui flatte l'algorithme, le phénomène possède une face plus sombre. Certains joueurs, poussant la plaisanterie trop loin, laissent des avis négatifs
. Le problème majeur vient de l'utilisation du terme rats, qui désigne dans le jargon des jeux de tir des joueurs qui se cachent, les campeurs, mais qui, dans le contexte d'un véritable hôtel, évoque un problème d'hygiène rédhibitoire.
Pour un touriste lambda qui ne connaît pas ARC Raiders, lire des plaintes concernant une « abondance de rats
» est un motif suffisant pour fuir immédiatement. C'est ici que le virtuel heurte violemment le réel, puisque une blague peut vite nuire à l'hôtel. Google dispose bien de procédures pour signaler les avis non pertinents, mais le délai de traitement laisse souvent les propriétaires démunis face à ce type de raid numérique, surtout qu'ici les avis sont très, très nombreux ces derniers jours.
Espérons pour l'Hôtel Stella Montis
que l'afflux de notes positives suffira à compenser les dégâts collatéraux de cette gloire soudaine.
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commentaires (2)
Je m'y serai bien rendu avec ma femme pour y passer une nuit, mais en duo, je pense que le PvP aurait vite pris le dessus. Nous nous y rendrons lorsque nous serons mieux équipés.
J'ai regardé les prix et c'est un peu trop cher dommage j'aurai bien fait une extraction là-bas