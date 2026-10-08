Les développeurs d'ARC Raiders assument la chute de joueurs sur Steam

Face à la baisse de sa base de joueurs sur Steam ces derniers mois, Embark Studios fait preuve de sang-froid et de réalisme pour ARC Raiders. Plutôt que de céder à la pression du contenu permanent, le studio privilégie la santé de son équipe et a préparé une relance importante avec la mise à jour Frozen Trail.

L'industrie du jeu vidéo scrute souvent les statistiques Steam avec une attention maladive et s'inquiète dès qu'un jeu populaire voir son nombre de joueurs baisser. Pour ARC Raiders, le shooter d'extraction développé par Embark Studios, la baisse du nombre de joueurs simultanés aurait pu sonner comme un signal d'alarme. Pourtant, à l'occasion du déploiement de la mise à jour majeure nommée Frozen Trail, les équipes de développement affichent une sérénité étonnante. Cette baisse de fréquentation n'est pas un accident, mais bien la conséquence directe d'une nouvelle stratégie assumée par le studio suédois.

Assumer la chute des joueurs sur Steam

Le producteur exécutif du jeu, Aleksander Grøndal, s'est récemment exprimé sur cette situation complexe dans un entretien avec GamesRadar. Il reconnaît volontiers que voir les graphiques de fréquentation pointer vers le bas n'est jamais une partie de plaisir pour des créateurs. Les discussions autour du nombre de joueurs connectés sont devenues une norme dans le paysage des jeux en tant que service, plaçant chaque production sous un microscope permanent.

Bien sûr, en tant que développeurs, nous regardons tous nos chiffres et discutons de ce que nous voulons faire, des pistes à explorer et des défis auxquels nous sommes confrontés. Nous faisons cela constamment.

Cependant, cette baisse d'engagement était anticipée, compte tenu du succès inattendu qu'a rencontré ARC Raiders fin 2025 et début 2026. De plus, en modifiant la fréquence de déploiement des mises à jour depuis le mois de mai, Embark Studios savait pertinemment que la communauté serait moins active pendant un certain temps.











L'objectif actuel est de raviver l'intérêt des joueurs avec des ajouts de contenu beaucoup plus massifs et pertinents, à l'image de ce que propose Frozen Trail. Le producteur souligne qu'il faut parfois savoir camper sur ses positions et croire en sa vision à long terme, même si les statistiques à court terme semblent défavorables.

La fin de la course au contenu infini

Le modèle de développement précédent, basé sur des mises à jour mensuelles, s'est avéré insoutenable pour les équipes. Cette course effrénée au contenu infini empêchait les développeurs de prendre le recul nécessaire pour améliorer véritablement l'expérience de jeu. Ils passaient le plus clair de leur temps à gérer les urgences liées à la maintenance des serveurs plutôt qu'à créer des nouveautés significatives.

L'équipe voulait vraiment que nous revenions à notre ancienne méthode, avec un grand test tous les six mois pour évaluer ce qui devait être corrigé et implémenté. Ils ont le sentiment de faire un meilleur travail ainsi, en passant plus de temps à améliorer les choses plutôt qu'à simplement les terminer.

Ce changement de paradigme a eu un impact extrêmement positif sur la santé globale de l'équipe de développement. En espaçant les sorties de contenu tous les six mois environ, le studio s'offre une respiration vitale et cette façon de faire pourrait avoir des effets positifs sur le long terme.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Naviguer dans l'océan des jeux en tant que service

Embark Studios a pleinement conscience de sa place sur le marché. Face aux mastodontes du secteur qui déploient des moyens colossaux pour abreuver leurs communautés de nouveautés hebdomadaires, à l'image de Fortnite, qui s'est tout de même calmé, les créateurs d'ARC Raiders ont choisi une autre voie. Ils refusent de s'engager dans une bataille perdue d'avance sur le terrain du volume pur.

Nous ne pouvons pas nécessairement rivaliser avec la quantité de choses que certains des grands jeux proposent. Nous ne sommes tout simplement pas si grands. Ce qui nous a menés jusqu'ici, c'est la confiance en nos propres instincts et dans les décisions qui ont le plus de sens pour le jeu, pour les développeurs et pour notre entreprise.

Avec l'arrivée de Frozen Trail, qui s'apparente presque à un nouveau lancement pour le titre, le studio démontre sa maturité grandissante dans la gestion d'un jeu en ligne. Les ressources ne sont plus englouties par la simple survie technique du projet. Le temps dégagé permet désormais de garantir l'intégrité de l'expérience tout en offrant aux joueurs des mises à jour ambitieuses qui justifient pleinement leur patience.

Vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :

