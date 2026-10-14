Le mode PvE d'ARC Raiders tourne au « PvP », et est détourné par les joueurs

Le nouveau mode sans PvP d'ARC Raiders est enfin disponible en phase de test. Si certains profitent de cette accalmie pour explorer sereinement, d'autres détournent déjà cette fonctionnalité pour s'entraîner ou profiter du butin des autres, créant des situations inattendues sur le terrain.

Le très discuté mode sans affrontement entre joueurs d'ARC Raiders est désormais une réalité. Embark Studios a officiellement lancé la phase de test ce 13 octobre, permettant aux survivants de parcourir la carte sans craindre la menace constante des autres joueurs. Cette période d'essai, qui se déroule jusqu'au 20 octobre, doit permettre aux développeurs de récolter des données précieuses et d'écouter les retours de la communauté pour décider si cette fonctionnalité mérite une place permanente dans leur jeu de tir et d'extraction. Mais la créativité des joueurs a rapidement pris le dessus, donnant lieu à des comportements pour le moins surprenants.

Un terrain d'entraînement inattendu

L'ironie de la situation n'aura échappé à personne. Alors qu'une grande partie de la communauté s'était fermement opposée à l'introduction d'une telle liste de lecture, craignant de dénaturer l'essence même du titre, les premiers utilisateurs ont trouvé un moyen de l'exploiter à leur avantage. Comme le montre l'utilisateur de Reddit SixthSacrifice, de nombreux participants utilisent cet environnement pacifié pour s'entraîner aux futures rencontres compétitives, ou pour simplement embêter les autres joueurs.

PvE mode is now available in ARC Raiders, and people are using it to practice PvP 😭 📽️ u/SixthSacrifice https://t.co/iBT7N41i8t — ARC Raiders Alerts (@ArcRaiderAlerts) October 13, 2026

L'absence de pression liée aux autres joueurs transforme ainsi la zone en un vaste stand de tir grandeur nature. Cette utilisation détournée confirme un manque cruel dans la structure actuelle du jeu, l'absence d'un véritable espace social. Une intégration complète de la ville de Speranza, que nous pourrions explorer, pourrait répondre à ce besoin d'interaction sans risque.

Des comportements opportunistes

Si certains s'entraînent, d'autres ont élaboré des stratégies beaucoup plus lucratives et moralement discutables. Sur les réseaux sociaux, le créateur de contenu itsDkal a mis en lumière une pratique qui se généralise rapidement sur la nouvelle carte. Des joueurs se postent devant les salles de butin verrouillées, attendant patiemment qu'un autre participant utilise sa précieuse clé pour ouvrir la porte.

Ce nouveau mode est tellement stupide. Tout le monde attend devant la salle des clés comme des vautours pour que vous utilisiez votre clé.

Cette situation est particulièrement paradoxale. En voulant supprimer l'une des plus grandes sources de tension, les développeurs ont involontairement créé un nouveau type de frustration sociale. L'impossibilité de tirer sur ces profiteurs les rend intouchables, permettant à ces vautours de s'accaparer les récompenses sans le moindre effort ni le moindre risque, dans le simple but de farmer. Et parfois pour ensuite aller en mode PvPvE et utiliser ce butin.











Embark appliquera quoi qu'il arrive des modifications par rapport au mode PvE en fonction des retours. Mais ces premières heures prouvent qu'un mode 100 % PvE dénature l'expérience même d'ARC Raiders. Il n'est pas certain que ce mode, s'il devient permanent, soit positif sur le long terme.

Quoi qu'il en soit, ARC Raiders reste disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver nos guides pour progresser plus vite. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :

