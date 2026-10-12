« C'est tout à fait possible », ARC Raiders pourrait séparer ses modes PvP et PvE à l'avenir

Alors que ARC Raiders poursuit son évolution, Embark envisage une décision radicale. Face aux attentes de la communauté, le jeu pourrait se scinder en deux expériences distinctes pour séparer définitivement le mode coopératif des affrontements compétitifs, une perspective qui divise jusqu'au sein de l'équipe de développement.

L'évolution d' ARC Raiders prend une tournure inattendue. Si la mise à jour Frozen Trail a évidemment relancé l'intérêt autour du jeu de tir d'extraction de Embark Studios, c'est une tout autre question qui anime actuellement les débats. Alors qu'une phase de test dédiée à un mode purement coopératif est en cours, les développeurs réfléchissent à une restructuration bien plus profonde de leur expérience.

Une séparation des modes de plus en plus probable

À l'origine, ARC Raiders avait été pensé comme une aventure coopérative avant de basculer vers une formule mêlant joueurs contre environnement et joueurs contre joueurs. Ce changement de cap a porté ses fruits, mais une partie de la communauté n'a jamais cessé de réclamer une expérience pacifiée entre joueurs. Interrogé sur la possibilité de voir le titre se diviser en deux jeux ou modes totalement distincts, le producteur exécutif Aleksander Grøndal s'est montré particulièrement transparent dans un entretien avec GamesRadar.

C'est tout à fait possible. La communauté est déjà divisée sur ces lignes. Est-ce que le jeu finira par représenter cela ? Très probablement. Je pense qu'il est important de respecter la façon dont les joueurs veulent profiter du jeu, même si cela ne correspond pas nécessairement à notre vision initiale.

Cette déclaration marque un véritable tournant pour le studio, qui a longuement hésité avant d'explorer sérieusement cette piste. Le producteur reconnaît que la question de la séparation des joueurs est restée en suspens pendant une très longue période, peut-être même trop longtemps selon ses propres mots, avant qu'ils n'osent enfin franchir le pas de l'expérimentation.











Des risques assumés et des tensions en interne

Cependant, scinder l'expérience globale en deux n'est pas une décision à prendre à la légère. Les défis techniques et structurels sont immenses. L'intégration permanente d'une composante strictement coopérative soulève des inquiétudes légitimes quant à l'économie du jeu, la tension des parties et, surtout, la fragmentation inévitable de la base de joueurs.

Ces craintes ne se limitent pas à la communauté, elles sont également très présentes au sein même de Embark Studios. Le passage à la formule d'extraction avait demandé des efforts colossaux, et faire machine arrière, ne serait-ce que partiellement, est perçu comme un pari particulièrement risqué pour l'avenir de la licence.

Ce n'est pas comme si tout le monde m'avait félicité quand nous avons introduit l'idée de faire ce test. Il y avait aussi de réelles inquiétudes. Mais au bout du compte, j'ai vraiment le sentiment que nous devons répondre à cette question, pour nous-mêmes et bien sûr pour les joueurs.

Le test actuellement en cours servira donc de baromètre grandeur nature. Les développeurs comptent s'appuyer sur les précieuses données récoltées et les retours des participants pour déterminer la meilleure marche à suivre.

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Si les résultats sont concluants, ARC Raiders pourrait bien emboîter le pas à d'autres productions du genre et officialiser une cohabitation permanente entre ses deux visions.

Dans tous les cas, ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver nos guides pour progresser plus vite. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :

