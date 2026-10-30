La nouvelle collection ARC Raiders par Corsair est simple, mais sublime

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 octobre 2026 à 11h20
Embark Studios s'associe à Corsair, Scuf et Elgato pour dévoiler une ligne de périphériques aux couleurs d'ARC Raiders. Avec un design épuré et des récompenses exclusives en jeu, cette collection limitée promet d'allier esthétique et performance pour survivre aux menaces impitoyables de Speranza, tout en offrant aux amoureux du jeu une belle collection d'accessoires.
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La nouvelle collection ARC Raiders par Corsair est simple, mais sublime

L'univers d'ARC Raiders exige une concentration totale. Une simple erreur d'inattention, un doigt qui glisse de la manette, et c'est l'échec de l'extraction assuré. Fort de ce constat, Embark Studios s'est associé à Corsair, Scuf Gaming et Elgato pour proposer une gamme complète de périphériques. Le mot d'ordre de cette collaboration est l'élégance. Loin des excentricités habituelles du matériel pour joueurs, ces accessoires affichent des lignes épurées et reprennent avec subtilité les couleurs caractéristiques du jeu. Les références sont présentes mais discrètes, sans en faire trop, offrant un rendu visuel véritablement réussi qui s'intégrera parfaitement sur n'importe quel bureau.

Des accessoires pensés pour la performance

L'offre se divise entre trois marques de renom, chacune apportant son expertise pour couvrir tous les besoins des joueurs. Du côté des manettes, Scuf Gaming propose des modèles Omega pour la console de Sony et le PC, ainsi que les Valor Pro Wireless pour l'écosystème Microsoft. Ces manettes personnalisables intègrent des palettes arrière indispensables pour garder les pouces sur les joysticks en toutes circonstances. Le modèle Nemesis Pro arrivera également très prochainement pour les joueurs sur ordinateur.

manettes-arc-raiders

Corsair s'occupe de la partie clavier et souris avec son modèle mécanique Clipper Pro Mini et la souris sans fil Sabre v2 Pro. L'immersion sonore n'est pas en reste grâce au casque sans fil HS80 RGB. La marque propose également deux tapis de souris en tissu, dont un format géant qui représente carrément une carte du jeu. Enfin, Elgato complète cette panoplie avec un Stream Deck et sa façade assortie, un outil parfait pour les créateurs de contenu qui souhaitent gérer leur diffusion sans quitter le jeu des yeux.

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Des récompenses exclusives pour les acheteurs

Dès maintenant, pour célébrer également le premier anniversaire d'ARC Raiders, chaque achat d'un produit éligible sur la boutique officielle inclura un code unique. Ces codes permettront de débloquer des objets cosmétiques exclusifs directement dans le jeu, valables sur toutes les plateformes via le portail officiel du studio, comprenant :

  • La tenue Zimuth
  • Le skin pour Coquillard Pirate Hat
  • Accessoire de sac à dos Clavier
  • Charm de sac à dos Souris

La nouvelle collection ARC Raiders par Corsair est simple, mais sublime

Il est important de noter que les quantités sont annoncées comme très limitées. Les joueurs intéressés devront donc faire preuve de rapidité pour se les offrir, via le site officiel. Bien que les dates d'expédition précises varient selon les produits, cette initiative montre la volonté des créateurs d'ancrer leur univers au-delà du simple cadre virtuel, tout en offrant aux fans un équipement d'une grande sobriété esthétique. 

D'ailleurs, des films et séries sur les univers d'ARC Raiders et THE FINALS (aussi développé par Embark) ont récemment été annoncés.

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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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