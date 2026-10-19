« Raconter des histoires captivantes » : La stratégie d'Embark pour réussir l'adaptation d'ARC Raiders

Annoncées récemment, les adaptations cinématographiques et télévisuelles d'ARC Raiders suscitent de nombreuses interrogations. Aleksander Grøndal, producteur exécutif chez Embark Studios, explique comment cet univers rétrofuturiste offre un terreau idéal pour développer des histoires inédites tout en préservant l'essence du jeu original.

Alors qu'ARC Raiders laisse son intrigue en arrière-plan pour privilégier les interactions entre joueurs, malgré un univers attrayant, ses futures adaptations télévisuelles et cinématographiques prendront une direction bien différente. Lors d'une récente entrevue avec GamesRadar, Aleksander Grøndal a souligné que le monde développé par Embark Studios regorge de mystères qui ne demandent qu'à être explorés sur le grand ou le petit écran. L'univers du jeu, marqué par une esthétique rétrofuturiste et une menace mécanique impitoyable à la fin du 22e siècle, possède un potentiel narratif immense.

Un univers propice à la narration

Dans le jeu, l'histoire se dessine subtilement à travers des quêtes sommaires et des indices environnementaux. Les joueurs écrivent leur propre aventure en formant des alliances éphémères ou en se trahissant pour survivre.











Cependant, une série ou un film nécessitera une structure narrative plus classique, centrée sur des personnages. Le producteur estime que ce changement de format permettra de raconter des histoires variées et captivantes, comblant ainsi les vides narratifs laissés volontairement, en dépit d'un univers déjà riche et complet.

Une collaboration étroite avec les experts d'Hollywood

Embark Studios ne compte pas s'improviser société de production cinématographique. Le studio suédois s'est associé à Chernin Entertainment pour mener à bien ces projets d'envergure, qui incluent également des adaptations pour leur autre titre phare, THE FINALS. Bien que la réalisation soit confiée à des professionnels de l'audiovisuel, les créateurs originaux garderont un droit de regard important sur la direction artistique et scénaristique.

Il est important pour nous de trouver un partenaire en qui nous pouvons avoir une confiance totale, qui comprend ce qu'est ARC Raiders et ce que nous essayons de faire. Nous devons laisser les artisans faire ce qu'ils font de mieux, tout en apportant notre contribution pour maintenir la cohérence de la marque sur le long terme.

Cette approche prudente vise à garantir que les adaptations respectent fidèlement la vision du studio. Si la série télévisée Fallout a prouvé qu'il était possible de transposer avec brio un univers vidéoludique complexe, ARC Raiders semble posséder tous les atouts pour suivre cette voie prometteuse.

Avec cette adaptation, Embark souhaite donc non seulement élargir sa base de joueurs, comme c'est le cas en testant un mode PvE, mais aussi prolonger son univers avec des récits plus profonds, ce qui pourrait, là aussi, donner des idées aux développeurs pour le jeu vidéo. Si vous attendez ces projets, soyez patients, ils ne devraient pas voir le jour avant plusieurs années.