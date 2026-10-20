L'avenir du mode PvE d'ARC Raiders sera révélé en novembre

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 octobre 2026 à 18h26
Après un test XXL ayant généré 30 millions de parties, Embark Studios retire temporairement le mode PvE de ARC Raiders. Les développeurs prennent désormais le temps d'analyser les données récoltées avant d'annoncer une décision définitive en novembre, laissant la communauté dans l'attente.
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L'avenir du mode PvE d'ARC Raiders sera révélé en novembre

Le test très remarqué du mode PvE sur ARC Raiders est officiellement terminé. Embark Studios a retiré toutes les traces de ce contenu temporaire, marquant la fin d'une période d'essai monumentale qui a vu la communauté s'investir massivement. Si cette disparition était prévue depuis le début, elle laisse tout de même de nombreux passionnés sur leur faim, les privant d'une expérience de jeu particulièrement appréciée pour certains.

Un engouement massif pour le PvE

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Le studio de développement a récemment pris la parole sur son site officiel pour faire le point sur cette phase de test. L'équipe a confirmé que l'option de matchmaking dédiée exclusivement au mode coopératif a bien été désactivée. Cette initiative temporaire a permis de récolter une quantité phénoménale d'informations, puisque plus de 30 millions de sessions ont été lancées durant cette courte période.

Nous voulons remercier tous ceux qui ont participé et qui nous ont fourni des données et des retours précieux. Plus de trente millions de parties ont été jouées, ce qui nous donne une immense quantité d'informations à analyser.

Cette déclaration souligne l'approche très analytique de Embark Studios. Fidèle à ses habitudes, l'entreprise souhaite s'appuyer sur des statistiques concrètes pour orienter le développement de son titre. Le volume de données récolté est tel que les développeurs ont besoin d'une période de réflexion pour en tirer les bonnes conclusions.

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Une réception polarisante au sein de la communauté

Malgré le succès statistique indéniable, le studio reconnaît que ce mode a suscité des réactions contrastées. Dans sa communication, l'équipe qualifie l'expérience de polarisante. Pour comprendre plus en profondeur le ressenti des utilisateurs, une enquête détaillée sera envoyée à un échantillon représentatif de joueurs. Les développeurs invitent également la communauté à partager ses impressions sur la façon dont cette version modifiait l'expérience globale habituelle, notamment par rapport au format classique mélangeant PvPvE.

Pour l'heure, le mystère reste entier quant à la direction que prendra le jeu. Embark Studios affirme que toute décision future privilégiera la santé globale et le plaisir de jeu. Les équipes ne connaissent pas encore l'issue de leur analyse de données, mais elles prévoient de communiquer de nouvelles informations dans le courant du mois de novembre.

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