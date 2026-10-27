ARC Raiders : Patch 2.3.0 du 20 octobre, le patch notes

Une nouvelle mise à jour est disponible ce 27 octobre pour les joueurs d'ARC Raiders. Découvrez les changements et le patch notes de la version 2.3.0

Après le lancement de la mise à jour majeure Frozen Trails, mais aussi du mode PvE en test, Embark Studio revient vers ses joueurs avec un gros correctif, après avoir pu récolter le retour de la communauté. Nous voyons donc une multitude de problèmes être corrigés, tout en voyant quelques équilibrages être appliqués.

Dans tous les cas, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 2.3.0 d'ARC Raiders ci-dessous, traduit en français.

Patch notes 2.3.0 d'ARC Raiders Nouveau projet de joueur : Souls Offering Bien que les quatre contrées de Tolède ne soient pas d'accord sur grand-chose, elles ont toutes en commun les pertes subies à la Surface. Alors que les histoires brutales du Pendola Pass s'infiltrent dans les cantines, Celeste encourage les membres de Speranza à faire une pause et à honorer les tombés. Souvenez-vous de chaque Raider tombé pour ce qu'il était, et des brèches qu'il a su créer dans l'assaut de l'ARC. Chaque offrande est unique, mais tous ceux qui s'arrêtent pour se recueillir partagent leur Souls Offering. Corrections de contenu et de bugs ARC Ajustement de la distribution du butin dans l'Emperor. Les conteneurs près de l'entrée donnent désormais des récompenses de niveau inférieur, le butin de niveau supérieur étant placé plus profondément à l'intérieur.

Correction d'un cas où les ennemis roulants continuaient à laisser des traces après leur mort.

Amélioration du déplacement des ARC lorsqu'ils sont proches des bordures de la carte.

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient se tenir sur le Skulker indéfiniment.

Ajustement des débris de Vaporisateur pour qu'ils ne s'envolent plus et ne tremblent plus ; les réactions correspondent désormais mieux à leur poids et à leur taille.

Ajout de nouvelles trappes visuelles pour voir plus facilement la progression de l'énigme de la Frégate.

Correction d'une collision manquante sur la Frégate qui permettait aux joueurs d'entrer ou de se cacher dans la géométrie, et empêchait les joueurs de rester coincés sur les ailes. Animation Ajustement mineur de l'animation de la caméra lors de l'impact de la compétence Bull Rush.

Correction d'un problème où les chargeurs ne s'éjectaient pas lors du rechargement sur Bettina, Lynx et Fondoir. Audio Ajout de signaux sonores plus clairs sur les évents et les trappes du cœur d'alimentation de la Frégate pour mieux signaler les états de progression, de fin et de destruction.

Ajout d'effets sonores lors du ramassage et du placement de meubles dans l'Outpost, y compris lors du retour d'un meuble dans son emplacement d'origine.

Affinement de l'audio pour la fabrication, le placement, la progression et le retrait dans l'Outpost.

Correction d'un problème où le tissu ne se simulait pas correctement. Gameplay Général Correction d'un problème où les Raiders K.O. continuaient de perdre de la santé après être entrés dans la Ballistic Gondola.

Augmentation de la valeur de charge de base du Heavy Shield de 80 à 90. Note des développeurs : Nous avons expérimenté de petits buffs sur le Heavy Shield dans la mise à jour 2.0, et les données nous montrent que le taux d'épuisement de la durabilité a montré des changements marqués. Les taux d'utilisation de ce bouclier restent relativement faibles, nous lui donnons donc un autre petit coup de pouce, cette fois dans la valeur de charge de base. Cela augmentera légèrement la survivabilité contre la plupart des armes, sans créer une marge trop grande entre les Heavy et Medium Shields. Nous continuerons à surveiller l'utilisation de nos équipements peu utilisés pour essayer de trouver un équilibre qui fonctionne à la fois pour l'ergonomie et la santé globale du jeu, et nous surveillerons ce changement de près pour tout changement involontaire sur l'équilibrage global du combat.

Sur ou près de la Frégate, les signalements marquent désormais l'emplacement exact au lieu d'étiqueter la Frégate.

Développement de la fonctionnalité de prévention des exploits utilisée dans les pièces verrouillées pour offrir une expérience plus équitable à l'intérieur de l'Emperor.

Blocage du placement des kits de barricade là où ils croisent des murs solides ou dans des espaces trop étroits.

Ajustement des zones de mise à mort au sommet du compacteur à l'intérieur de l'Emperor dans Pendola Pass pour éliminer certains scénarios où les joueurs étaient tués injustement.

Correction d'un problème où les atterrissages lourds n'étaient pas déclenchés correctement lors d'une roulade d'esquive ou lorsqu'on était déjà dans un atterrissage lourd, et où le déclenchement à nouveau d'un atterrissage lourd pendant une roulade d'esquive pouvait annuler les dégâts de chute ; les atterrissages lourds se déclenchent désormais correctement en roulant.

Correction d'un problème où Scrappy tournait dans l'Outpost en dehors de la personnalisation.

Correction d'un problème où Scrappy n'apparaissait pas dans l'Outpost avant d'entrer dans l'atelier ou la personnalisation. Frégate Vous pouvez désormais signaler la Frégate à longue distance lorsqu'elle entre dans la zone.

Ajustement de la distribution du butin pour que les zones plus profondes aient plus de chances d'obtenir des récompenses de niveau supérieur.

Mise à jour de la porte de cargaison vers une version plus récente. Objets Correction d'un problème où les mines pouvaient être placées sur des barricades en cours de démontage, les faisant flotter dans les airs.

Correction d'un problème où le feu de Flame Spray pouvait passer à travers un mur.

Augmentation des dégâts de Flame Spray à 13/s au lieu de 10/s et réduction de l'épuisement de la durabilité de 50 %.

Le Firefly Burner s'active désormais à l'impact lorsqu'il est lancé, se déplaçant en laissant une traînée de feu avant d'exploser après environ 3 secondes. Auparavant, il fallait tirer dessus pour évacuer le feu.

Vous pouvez désormais utiliser Adrenaline Shot même à l'endurance maximale. Son effet ne s'empile plus ; utiliser un autre Adrenaline Shot rafraîchit la durée.

Correction des taux de drop inversés pour les plans de meubles ; les objets plus rares tombent désormais moins fréquemment.

Les blueprints de Dolabra, Lynx, Equalizer, Jupiter, Tempest et Vulcano peuvent désormais tomber dans n'importe quelle condition de carte majeure. Légère baisse des chances de drop de ce groupe pour tenir compte de la valeur accrue.

Réduction des chances de drop du blueprint de l'Emperor Key depuis les capsules de réorientation, et ajout d'une faible chance de trouver des pièces ARC et du butin ARC de haut niveau pour compenser. Grappin Correction d'un problème où le grappin ne pouvait pas être utilisé à l'intérieur du bouclier de la Matriarche tant qu'il était actif.

Les objets d'attache affectent désormais les joueurs qui se balancent depuis le grappin.

Correction d'un problème où le grappin pouvait propulser les joueurs à des vitesses extrêmes ou dans les airs lorsque la ligne s'accrochait à la géométrie, réduisant les lancements et chutes involontaires.

Le grappin se rattache désormais aux débris lorsque sa cible se brise, améliorant la fiabilité lors du grappinage de pièces ARC détruites.

Correction d'un problème où le rembobinage d'un ARC avec le grappin alors que la corde était enroulée autour d'un obstacle le tirait vers le joueur au lieu du point d'enroulement ; les cibles se rembobinent désormais vers la corde comme prévu, évitant les lancements à grande vitesse involontaires.

Correction d'un problème qui permettait de rembobiner le grappin alors que le tir était bloqué, ce qui pouvait également corrompre l'animation pendant une roulade d'esquive.

Correction d'un bug où l'animation de la main pouvait rester bloquée après être passé d'un grappin lancé à un autre objet. Caméra Ajout des filtres Color Push et Black & White à la caméra avancée.

Affinement de la texture de grain de film sur le filtre Classic Film.

Réduction du flou de profondeur de champ sur la caméra de base pour rendre les selfies plus clairs. Tyrolienne Correction d'un problème où entrer sur une tyrolienne depuis le sol ne déplaçait pas le personnage vers le haut, donnant un comportement étrange aux attaches. Les personnages se déplacent désormais correctement vers le haut à l'entrée.

Correction d'un problème où le câble d'aperçu de la tyrolienne pouvait disparaître en visant à très longue distance. Carte Pendola Pass Correction de multiples problèmes de collision autour de l'Emperor tombé dans Pendola Pass pour réduire les blocages, les collisions manquantes et les accès involontaires hors limites.

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient parfois traverser l'extraction en gondole sur Pendola Pass.

Correction d'une collision de plafond manquante dans l'Emperor tombé sur Pendola Pass qui permettait aux joueurs de quitter l'espace jouable.

Suppression de chaises dans un abri qui pouvaient bloquer le pillage en raison de problèmes de collision.

Amélioration du placement de certains conteneurs à l'intérieur des Storm Huts de Pendola Pass, ce qui corrige également un problème avec l'un d'eux où une Medical Bag pouvait être manipulée à travers un mur.

Correction d'un problème avec une caisse de munitions dans Pendola Pass qui n'était pas interactable. Port Spatial Correction d'un problème sur Spaceport où les joueurs pouvaient rester coincés en essayant de passer à travers un petit espace de clôture. Stella Montis Correction de divers endroits sur Stella Montis où les joueurs pouvaient rester coincés. Performance Mise à jour du plugin FidelityFX Super Resolution vers la version 4.1.1. Quête Correction d'un problème où les quêtes quotidiennes ne se rafraîchissaient pas dans les menus après leur expiration. Stabilité Réduction de l'utilisation de la mémoire audio sur Xbox Series S pour améliorer la stabilité et atténuer les crashs de mémoire insuffisante, en particulier lors de la navigation autour de la Frégate.

Correction d'un problème qui pouvait bloquer les joueurs dans la séquence du tunnel après la fin d'un round ; une sécurité vous ramène désormais au menu principal si l'écran de sondage de fin de round ne se charge pas.

Ajout d'une solution de contournement qui atténue un crash GPU lié au ray tracing sur les GPU de la série AMD RX 7000.

Réduction de l'utilisation de la mémoire pour la Frégate afin de résoudre de rares crashs lors de l'exploration de sa cale avec de grands groupes.

Amélioration de la stabilité lors de l'exploration de la Frégate, réduisant les risques de crashs.

Correction d'un crash rare qui pouvait survenir lors de l'utilisation du chat vocal, améliorant la stabilité globale du chat vocal. Interface utilisateur Général Nous allons désactiver l'Expedition Vault et vous recevrez des Bronze Statuettes en compensation pour les emplacements achetés. Tout ce que vous aviez dans le coffre sera déplacé vers votre réserve.

Correction d'un problème où l'HUD n'affichait pas la bonne indication de touche de manette pour le Raider Tool et le corps à corps ; il affiche désormais l'icône appropriée et l'indicateur de maintien en fonction de votre attribution.

L'HUD de la caméra s'étend désormais jusqu'aux bords des écrans larges pour une vue plein écran plus propre.

L'écran de fin de round affiche désormais correctement les Weapon Mods équipés et les Stencils appliqués ; les bulles d'aide affichent correctement les informations sur les Stencils appliqués.

Correction d'un problème où le curseur de la souris pouvait devenir confiné à une petite zone après avoir utilisé la roue radiale avec une manette, restreignant le mouvement du curseur dans l'inventaire et les interfaces de pillage lors du passage de la souris à la manette.

Ajout de transitions animées et d'un subtil effet de reflet aux objets de collection dans les menus pour améliorer le retour visuel.

Uniformisation de l'ordre du basculeur On/Off dans la personnalisation des tenues : ON apparaît désormais en premier et OFF en dernier sur tous les objets.

Ajout d'une option d'oscillation de la caméra dans les paramètres de Gameplay.

Correction d'un problème où la barre de santé pouvait afficher un aperçu de soin en étant K.O. Codex Correction d'un problème où l'entrée sélectionnée du Codex pouvait être coupée dans la barre latérale ; l'entrée sélectionnée reste désormais visible lors du défilement.

Ajout d'une statistique "Times Revived By A Stranger" sur la page des statistiques du joueur dans le Codex.

Correction d'un problème où l'entrée du Codex pour "Bilguun's Hideout" ne se déverrouillait pas après l'avoir visité sur Spaceport.

Mise à jour des bulles d'aide de la caméra de base et avancée pour clarifier où les photos sauvegardées peuvent être consultées dans le Codex. Outpost Amélioration du cadrage des icônes de meubles de l'Outpost pour des aperçus plus clairs.

Lors du placement de meubles dans l'Outpost, le changement de vue de la caméra ignore désormais les vues qui ne montrent pas un emplacement compatible pour l'objet sélectionné.

Correction d'un problème de caméra à l'emplacement du banc d'atelier près de la porte de l'Outpost qui faisait passer la vue à travers le mur. Reward Pass Amélioration de l'écran d'amélioration du Reward Pass : hauteur des panneaux standardisée, rembourrage ajusté, et majuscule à "Includes:" ; les éléments de la liste sont plus grands pour mieux prendre en compte les traductions plus longues.

Mise à jour de l'écran du Reward Pass : aménagement du panneau des exploits amélioré, renommage des Feats quotidiens en Feats et du bonus hebdomadaire en Milestones, et affinement des minuteurs pour une meilleure lisibilité. Amplification d'arme Dans l'arbre d'amplification, les points de ramification listent désormais les amplifications spécifiques qu'ils bloqueraient dans la bulle d'aide, remplaçant le message d'exclusivité générique.

Le bouton Amplify dans l'onglet d'amélioration de l'établi d'armes affiche désormais son attribution de touche lors de l'utilisation du clavier et de la souris. Projet Résolution des cas où le point jaune sur l'onglet Projets persistait après avoir vérifié ou démarré des projets. Atelier Réorganisation de la sous-navigation de l'atelier pour correspondre à l'ordre des tuiles, en plaçant le banc de travail de base immédiatement après Scrappy. VFX Amélioration des visuels de fumée volumétrique en réduisant les tremblements et en veillant à ce que les effets s'alignent plus précisément avec la densité de la fumée, ce qui donne des VFX plus stables et cohérents.

Améliorations de l'ombrage de la peau.

Amélioration de l'une de nos techniques d'occlusion ambiante qui devrait réduire de manière significative l'effet fantôme et le clignotement de l'occlusion ambiante dans certaines zones.

Ajout des effets visuels de souffle descendant manquants lorsque la Ballistic Gondola décolle.

Amélioration de l'éclairage sur les Frégates en préservant l'illumination globale pour éviter des intérieurs trop sombres.

ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :