ARC Raiders : Après le test PvE, les développeurs s'interrogent toujours sur l'avenir du jeu

Après un test public très commenté, Embark hésite encore à intégrer définitivement un mode purement coopératif à ARC Raiders. L'équipe de développement analyse actuellement les retours des joueurs pour déterminer si cette option pacifique peut coexister avec la tension originelle du titre.

L'avenir de ARC Raiders semble à la croisée des chemins. Le jeu de tir d'extraction, développé par les créateurs de THE FINALS, vient de clore une phase de test permettant aux joueurs de désactiver le matchmaking compétitif. Cette initiative visait à évaluer l'intérêt d'une expérience purement coopérative contre l'intelligence artificielle. Les développeurs prennent désormais le temps de disséquer les données récoltées.

Un retour aux sources qui divise la communauté

Il faut se rappeler que le titre avait été initialement pensé comme un jeu de tir coopératif avant de muter vers la formule hybride que l'on connaît aujourd'hui. Ce récent essai a logiquement ravivé les débats au sein de la base de joueurs. D'un côté, une partie de la communauté souhaite pouvoir explorer cet univers fascinant sans la pression constante d'une embuscade tendue par d'autres survivants. De l'autre, les puristes craignent que l'absence de menace humaine ne détruise la tension inhérente au genre de l'extraction.

Aleksander Grøndal, producteur exécutif du jeu, s'est exprimé sur cette situation délicate lors d'un entretien avec MP1ST. L'équipe de développement est consciente des attentes mais avance avec prudence. Le studio cherche à comprendre comment satisfaire un public plus large sans trahir l'identité fondamentale de son œuvre.

Maintenant que nous avons terminé le test de l'option de matchmaking coopératif, nous analysons en profondeur ce que cela implique. Bien sûr, nous étions un peu sceptiques à l'idée d'introduire un tel mode pour des raisons historiques, mais nous devons maintenant discuter de la direction que nous voulons prendre.

Ce test grandeur nature pourrait bien prouver que le jeu a la capacité d'accueillir différents profils de joueurs. Le véritable défi pour les créateurs sera de trouver un équilibre parfait pour ne pas dénaturer le concept de base tout en offrant une alternative viable à ceux qui fuient la toxicité potentielle des affrontements entre joueurs.











Quel format pour l'avenir ?

Si la décision d'intégrer cette fonctionnalité de manière permanente est validée, la question de sa forme finale restera entière. Le producteur souligne que plusieurs pistes sont à l'étude. Il pourrait s'agir d'une simple activité annexe pour se détendre entre deux expéditions intenses, d'un mode défi centré sur des combats ardus contre la machine, ou même d'une campagne complète et indépendante.

Est-ce plutôt un mode secondaire tranquille que vous pouvez lancer entre des parties plus intenses ? Est-ce un mode défi pour tester vos compétences contre l'intelligence artificielle ? Ou peut-être une expérience complète uniquement coopérative ? Ce sont quelques-unes des questions que nous devons creuser avant de décider comment aller de l'avant.

Chaque scénario impliquerait une charge de travail différente pour le suivi du jeu à long terme. Alors que les joueurs découvrent actuellement les vastes étendues glacées de la dernière mise à jour majeure, Frozen Trail, l'intégration d'une nouvelle façon de jouer pourrait être la clé pour maintenir l'engagement de la communauté sur la durée.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Le studio suédois a désormais toutes les cartes en main pour façonner le futur de son univers post-apocalyptique, alors qu'une mise à jour importante, pour corriger des bugs, tout en ajoutant un nouveau projet, vient d'être publiée.