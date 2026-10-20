ARC Raiders : Patch 2.2.0 du 20 octobre, le patch notes

Une nouvelle mise à jour est disponible ce 20 octobre pour les joueurs d'ARC Raiders. Découvrez les changements et le patch notes de la version 2.2.0

Après le lancement de la mise à jour majeure Frozen Trails, mais aussi du mode PvE en test, Embark Studio revient vers ses joueurs avec un gros correctif, après avoir pu récolter le retour de la communauté. Nous voyons donc une multitude de problèmes être corrigés, tout en voyant quelques équilibrages être appliqués.

Dans tous les cas, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 2.2.0 d'ARC Raiders ci-dessous, traduit en français.

Patch notes 1.47.0 d'ARC Raiders Corrections de contenu et de bugs Animation Général Correction d'un problème où les animations de vent ne se jouaient pas sur la Frégate.

Correction d'un problème où l'animation de saut avec ressort du coffre ne se déclenchait parfois pas.

Correction d'un problème où les emotes Selfie pouvaient apparaître déformées lors d'un déplacement. Grappin Correction d'un problème où le fait de changer d'arme immédiatement après avoir lancé le grappin pouvait casser les animations de l'arme.

Peaufinage des animations de balancement sur la corde d'escalade pour des transitions plus fluides lors de la montée et du saut.

Les animations de lancer du grappin suivent désormais correctement votre visée vers le haut ou le bas, et l'animation de roulade d'esquive lorsqu'il est attaché a été assouplie pour éviter les saccades visuelles. Audio Général Correction de l'audio lors de l'ouverture et de la fouille des conteneurs de butin sur la Frégate et à l'intérieur de l'Empereur.

Ajustement de la distance et de l'absorption de l'air pour l'audio du moteur et des canons de la Frégate afin d'améliorer l'équilibre à distance.

Ajustement des sons de dégâts contondants et d'impact de débris pour qu'ils soient plus forts et s'adaptent correctement.

Correction des sons de fouille manquants sur les objets de débris d'émetteur.

Ajustement de l'audio de tir du mortier du Bombardier pour réduire les effets trop forts et proches à longue distance.

Peaufinage des lignes de voix de Cassio et Celeste pour une meilleure clarté et cohérence.

Ajout de réponses vocales pour l'emote Cowboy. Gondole balistique Correction d'un problème où l'audio du moteur de la gondole balistique pouvait se couper pendant le décollage, garantissant un son de fusée continu.

Rallongement du son de préparation au décollage de la gondole balistique pour éviter qu'il ne se coupe lorsque plusieurs joueurs embarquent à la suite.

Ajout de variations distantes des alarmes d'embarquement et de décollage de la gondole balistique pour améliorer le positionnement audio et les repères de distance.

Peaufinage des sons d'interaction avec la porte de la gondole balistique et correction d'un problème où le son d'ouverture de la porte pouvait se jouer deux fois lors de l'entrée et de la sortie. ARC Correction d'un problème où certains ARC pouvaient être plus précis que prévu contre les joueurs en glissade ; leur visée prend désormais correctement en compte les cibles qui glissent.

Correction d'un problème où les armes de l'Hydre ne se dispersaient pas sur différentes cibles aussi souvent que prévu. Nous avons augmenté les dégâts de base pour compenser ce comportement de ciblage corrigé, garantissant que son niveau de menace global reste compétitif. Nous avons également résolu un problème où elle peinait à toucher les cibles à courte portée.

L'ARC réagira désormais lorsque les émetteurs-récepteurs de la gondole seront manipulés. Gameplay Frégate Correction d'un problème où les joueurs pouvaient être éjectés de la cargaison pendant sa chute depuis la Frégate.

Correction d'un problème où vous pouviez être immédiatement mis K.O. en voyageant sur le côté d'un largage de cargaison de Frégate. Être écrasé ne s'applique désormais qu'au point d'atterrissage et aux passagers à l'intérieur.

Correction d'un problème où les Raiders voyageant sur un largage de cargaison de Frégate pouvaient être brûlés pendant la descente ; la chaleur des propulseurs n'affecte désormais que les zones proches de l'atterrissage. Empereur Correction d'un problème où les plateformes mobiles à l'intérieur de l'Empereur pouvaient se désynchroniser, améliorant la fiabilité lorsqu'on voyage dessus ou qu'on les traverse. Objets Général Correction d'un problème où les lanceurs de câble ne pouvaient pas être réparés en cours de round.

Correction d'un problème où le plan de conception de la chaise en tissu géométrique n'était pas accordé après l'avoir consommé. Grappin Amélioration de l'expérience de descente en rappel jusqu'au sol avec le grappin.

Amélioration du franchissement automatique depuis le grappin, rendant la détection des murs plus fiable et plus constante sur les pentes raides.

Amélioration de l'entrée en balancement et en escalade de corde près du sol : L'escalade continue brièvement lors du démarrage d'une montée depuis le sol. La vitesse vers la corde est conservée, ainsi sauter depuis le sol se prolonge dans la montée. S'attacher à une corde sur une pente raide fait désormais passer en état d'escalade de mur.

Correction d'un atterrissage involontaire lors de l'escalade sous une corde suspendue. Cartes Général Augmentation de la régularité d'apparition des Turbines ARC dans Buried City, Riven Tides, Blue Gate et Spaceport ; dans les sessions où elles n'avaient auparavant qu'une chance d'apparaître, elles devraient désormais apparaître dans la très grande majorité, sinon la totalité, des sessions.

Correction de la disparition visuelle sur les scénarios d'éclairage de la Frégate dans Buried City, Spaceport et Blue Gate, et ajustement des limites de carte près de l'Empereur pour empêcher les joueurs de sortir du décor.

Correction de certains problèmes avec la couverture des zones de mort par compaction à l'intérieur de l'Empereur. Pendola Pass Correction d'un problème de collision qui pouvait bloquer les joueurs à l'intérieur de l'Empereur déchu.

Légère augmentation de la présence ennemie.

Amélioration de l'éclairage et des reflets pour renforcer la clarté visuelle à travers plusieurs scénarios météo.

Correction d'un problème avec une gondole balistique naviguant à travers le mât de communications sécurisées.

Correction des objets flottants, de la végétation et de la neige qui traversaient les murs.

Correction de multiples emplacements où les joueurs pouvaient rester bloqués ou tomber à travers le terrain. Dam Battlegrounds Suppression des apparitions de Turbines ARC dans les sessions standard et la plupart des conditions de carte mineures. Dans les conditions restantes, elles devraient désormais apparaître dans la très grande majorité, sinon la totalité, des sessions. Stella Montis Amélioration de l'éclairage et des reflets pour renforcer la clarté visuelle et la cohérence à travers les différents moments de la journée. Mouvement Sauter du mur pendant une course sur mur nécessite désormais de maintenir la touche arrière enfoncée pour s'activer, afin d'éviter de le déclencher accidentellement.

Activation des interactions depuis l'escalade de mur pour permettre la transition vers les échelles et les tyroliennes. Performance Réduction de l'utilisation de la mémoire par les systèmes d'apparition de butin pour améliorer la stabilité globale pendant les rounds.

Optimisation de la séquence d'entrée de la Frégate. Quêtes "Vers les cieux" peut être terminée sur n'importe quelle carte peu importe où la progression a été faite, les joueurs doivent seulement terminer l'installation dans un emplacement pour valider la quête.

L'objectif optionnel de "Dans le ventre de la bête" nécessite désormais le bon objet comme décrit dans le texte de l'objectif. Stabilité Réduction de l'utilisation de la mémoire dans les intérieurs de la Frégate pour résoudre de rares plantages lors de l'exploration de la cale.

Amélioration de la stabilité dans la Frégate en corrigeant un problème de mémoire qui pouvait entraîner des plantages lors des déplacements à l'intérieur. Interface utilisateur Général Peaufinage de l'éclairage et des reflets du menu principal pour des visuels améliorés.

Suppression de l'onglet du coffre d'expédition et de l'offre associée. Quêtes Correction d'un problème où la sélection pouvait être perdue lors de la navigation dans le suivi de quête avec une manette. Passe de récompenses Correction d'une ancienne icône Cred qui apparaissait dans la personnalisation du personnage pour les récompenses du passe de récompenses.

Rééquilibrage des hauts faits : Nous avons ajouté de nouveaux hauts faits, supprimé certains existants et rééquilibré d'autres pour créer une expérience plus fluide et une meilleure progression à travers le passe de récompenses. Avant-poste Correction d'un problème où l'écran de l'atelier pouvait apparaître cassé si l'établi de base était placé dans le dernier emplacement disponible de l'avant-poste.

Votre Raider est désormais masqué lors de l'inspection ou de la décoration des meubles et lors de la consultation de l'écran du générateur d'un établi, empêchant la caméra d'être bloquée.

La rotation de la caméra dans la vue Inspecter/Décorer nécessite désormais de maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé ; les glissements avec le bouton droit n'ajustent plus l'inclinaison de la caméra.

Correction d'un problème où la caméra d'inspection/décoration pouvait fondre au noir lors d'une rotation près des murs. Arbre de compétences Les bulles d'aide des nœuds indiquent désormais combien de niveaux comporte une compétence. Visible tant que le nœud n'a pas été atteint.

Modification du texte de "Ajouter un point de compétence" à "Dépenser un point" pour minimiser la confusion. Amplification d'arme Mise à jour de l'onglet d'amélioration de l'établi d'armes : le bouton pour les armes amplifiées indique désormais "Amplifier" au lieu de "Ascensionner". Effets visuels (VFX) Correction d'un problème visuel où l'effet de faisceau de l'Aphélie pouvait apparaître coupé.

Amélioration des marques d'impact d'explosion avec des visuels à plus haute résolution pour des cratères plus nets.

Correction d'un problème où la fumée du tir d'une arme pouvait disparaître dans certaines circonstances.

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