La fin du PvP dans ARC Raiders ? Ce changement qui inquiète les joueurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 février 2026 à 18h40
Embark Studios vient de déployer Shrouded Sky, la mise à jour majeure d'ARC Raiders pour ce mois de février. Au-delà des nouveaux contenus, un changement discret mais crucial dans le patch notes suggère un pivot stratégique loin des affrontements entre joueurs, redéfinissant l'identité même du titre.
La fin du PvP dans ARC Raiders ? Ce changement qui inquiète les joueurs
Embark Studios continue de peaufiner la formule de son jeu de tir d'extraction avec le déploiement de Shrouded Sky. Si cette mise à jour d'ARC Raiders apporte son lot de contenus inédits, c'est une modification subtile dans le patch notes qui attire toute l'attention des observateurs. En retirant spécifiquement les défis liés au PvP, le studio semble vouloir modifier radicalement le comportement des joueurs sur le terrain, réduisant l'agressivité ambiante au profit d'une expérience plus coopérative face à l'environnement hostile.

Un signal fort en faveur du PvE

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Dans les méandres du patch notes de la mise à jour, une ligne a particulièrement retenu l'attention des analystes et des joueurs. Embark Studios a décidé de supprimer purement et simplement les exploits orientés vers le combat entre joueurs. Pour rappel, ces micro-défis permettent de gagner des Points de renommées pour progresser dans le Raider Deck, dont un nouveau, le troisième, vient de sortir. Jusqu'à présent, le titre encourageait activement la confrontation via des objectifs très spécifiques tels que d'infliger des dégâts aux Raiders avec des munitions légères. Ce sera maintenant de l'histoire ancienne, a priori.

La fin de la chasse à l'homme ?

La suppression de ces objectifs change la donne psychologique et l'équilibre du titre. Auparavant, même un joueur pacifique pouvait se sentir obligé d'engager le combat pour valider ses défis quotidiens et optimiser sa progression. Désormais, cette incitation artificielle disparaît totalement, laissant les joueurs libres de s'ignorer ou de collaborer. Les développeurs ont justifié ce changement laconiquement :
Nous avons supprimé les exploits PvP, mis à jour certains exploits existants et en avons ajouté quelques nouveaux. 
C'est un argument de poids qui s'effondre pour ceux qui défendaient la vision d'ARC Raiders comme un jeu avant tout compétitif. Si le jeu ne vous récompense plus directement pour traquer vos semblables, l'intérêt de l'affrontement direct diminue drastiquement, transformant potentiellement l'ambiance des parties en une expérience de survie plus solidaire face aux machines ARC. C'est un changement de philosophie majeur pour l'un des jeux d'extraction les plus électrisants du marché.

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Il s'agit d'une confirmation de la tournure très PvE que prend ARC Raiders, ce qui ne plaira pas à tout le monde. Si le PvP reste possible, de moins en moins de joueurs risquent de se lancer dans cette voie pourtant importante lors de la sortie. Reste à voir comment évoluera le jeu et si Embark reviendra sur son choix.

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Rappelons pour conclure que la mise à jour a également ajouté une nouvelle condition de carte, l'Ouragan, mais aussi un nouveau projet nommé Système de surveillance météorologique.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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