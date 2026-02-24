ARC Raiders : Tout savoir sur la condition de carte Ouragan

Une nouvelle condition de carte vient d'arriver dans ARC Raiders, qui ajoute l'Ouragan. Voici tout ce que vous devez savoir pour mieux gérer cette situation.
ARC Raiders
a reçu, ce 24 février, la mise à jour Shrouded Sky
avec l'introduction de mécaniques environnementales majeures. Parmi elles, la condition de carte Ouragan
se distingue comme l'un des changements les plus radicaux à ce jour. Contrairement aux conditions mineures, l'Ouragan ne se contente pas de modifier le butin, il transforme physiquement la manière dont vous vous déplacez, combattez et survivez à la surface.
Quels sont les changements concrets en jeu ?
L'Ouragan n'est pas qu'un simple effet visuel, c'est un ennemi à part entière qui impacte votre gameplay de trois manières critiques.
- La gestion du vent et des trajectoires
- Les vents ne sont pas seulement bruyants, ils opposent une résistance réelle. Votre vitesse de déplacement sera ralentie face au vent, et vos sauts seront plus imprévisibles. Plus important encore, les trajectoires de vos objets lancés (grenades, fumigènes, gaz) seront déviées par les rafales. Il faudra désormais compenser la force du vent avant chaque lancer critique. Vous serez en revanche plus rapide avec le vent dans le dos.
- Débris et dysfonctionnement des boucliers
- C'est sans doute l'aspect le plus punitif. Le vent soulève des débris qui, en percutant votre bouclier, provoquent une dégradation accélérée de ce dernier. Un bouclier qui scintille vous rend extrêmement visible pour les autres Raiders. Dans l'œil du cyclone, certains joueurs font le choix risqué de désactiver leur bouclier pour rester furtifs, au prix d'une vulnérabilité totale en cas d'embuscade.
- Visibilité et audition réduites
- Les nuages bas et la poussière rendent la surface presque méconnaissable. Votre champ de vision est drastiquement réduit, tout comme votre capacité à entendre les bruits de pas ou les mouvements des machines ARC, couverts par le hurlement du vent. C'est l'environnement idéal pour les joueurs agressifs qui souhaitent surprendre leurs adversaires.
Sur quelles cartes l'Ouragan est-il disponible ?
Si l'on craignait initialement que cette tempête soit réservée à quelques zones, l'Ouragan est une condition de carte majeure capable de frapper la quasi-totalité des environnements de jeu
. Vous pourrez affronter les vents violents sur les cartes suivantes :
- Champ de Bataille du Barrage
- Portail Bleu
- Port Spatial
- Ville Enfouie
À noter que seule la carte Stella Montis échappe à ce phénomène, étant donné qu'il s'agit d'une carte étant à 100 % en intérieur.
Une opportunité de loot
Pourquoi s'infliger de telles conditions ? La réponse tient en quelques mots, les Caches de la Première Vague
. Les vents de l'Ouragan sont si puissants qu'ils déterrent des reliques oubliées de la Première Vague.
Ces caches de butin spécial réapparaissent à la surface suite à l'érosion causée par la tempête. Elles contiennent des trésors rares et des composants de haute valeur qu'il est impossible de trouver en temps normal. En conclusion, l'Ouragan est une condition avec un risque important, mais de belles récompenses potentielles
.
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