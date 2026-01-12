L'approche pragmatique et innovante d'Embark pour intégrer l'IA dans ses futurs jeux

Embark Studios revient sur l'utilisation controversée de l'intelligence artificielle dans ARC Raiders. Malgré le succès du titre, le studio assure ne pas vouloir généraliser l'usage de l'IA générative à outrance, préférant une approche technologique raisonnée et complémentaire au travail des acteurs.
L'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans le développement de jeux vidéo reste un sujet brûlant, capable d'enflammer les réseaux sociaux en quelques heures. Embark Studios en a fait l'expérience avec son jeu de tir d'extraction, ARC Raiders
, et auparavant dans THE FINALS
. Le studio avait révélé avoir utilisé une technologie de synthèse vocale en complément d'acteurs rémunérés pour donner vie aux personnages du jeu. Si cette méthode a soulevé des questions éthiques et artistiques, elle n'a visiblement pas freiné le succès commercial du titre. Cependant, le studio tient aujourd'hui à clarifier sa position, ce n'est pas parce que la technologie est disponible qu'elle deviendra systématique
.
Une technologie pour débloquer de nouvelles possibilités
Dans une récente interview accordée à nos confrères de PCGamesN
, Virgil Watkins, directeur de la conception chez Embark, a expliqué la philosophie derrière ces choix techniques. Loin de vouloir remplacer l'humain par souci d'économie pure, l'objectif était avant tout de pallier des limitations logistiques
.
Honnêtement, je ne pense pas que la balance ait penché d'un côté ou de l'autre. Comme pour tous les outils que nous construisons ou utilisons, la question est : cela nous permet-il de faire quelque chose que nous ne pouvions pas faire avant, ou est-ce un bonus pour le jeu ? Avec le système de synthèse vocale, je pense que cela a été un déblocage pour nous permettre de faire des personnages doublés alors que nous n'en avions pas la capacité à l'époque.
Cette déclaration souligne une réalité souvent méconnue du développement : les contraintes de ressources. Pour une équipe de la taille d'Embark, l'IA a servi de levier pour atteindre une ambition qui aurait autrement été hors de portée
.
Pas de « vannes ouvertes » pour l'IA générative
La crainte majeure des joueurs et des professionnels de l'industrie est de voir les studios s'engouffrer dans la brèche pour automatiser la création au détriment de la qualité et de l'emploi. Virgil Watkins se veut rassurant sur ce point. Le succès de l'intégration de l'IA dans ARC Raiders ne signifie pas que le studio va désormais l'appliquer aveuglément à tous les aspects de ses productions
.
Et maintenant, avons-nous des moyens différents, maintenant que le jeu est ce qu'il est ? Probablement. Et nous pouvons nous demander : la qualité était-elle au rendez-vous ? Peut-être pas. Alors, devrions-nous revoir comment ou pourquoi nous faisons cela ? Mais je ne pense pas que la réaction ait été du genre « Oh, eh bien, ouvrons les vannes pour tous les types d'IA ou même d'outils adjacents à l'IA ». Donc non, je ne pense pas que cela ait changé notre perspective à ce sujet. »
L'approche reste donc critique. L'outil doit prouver son utilité et, surtout, garantir un niveau de qualité final acceptable. Si le résultat n'est pas à la hauteur des attentes artistiques, la méthode sera révisée.
En somme, Embark Studios semble vouloir naviguer entre innover pour rester compétitif et créatif, sans pour autant sacrifier l'âme de ses productions ni ignorer les débats légitimes qui secouent l'industrie.ARC Raiders
est toujours disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver nos guides comme les ressources pour l'Expédition
ou encore où trouver des serpentins de refroidissement
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