Embark Studios revient sur la coïncidence entre les tests de Marathon et ARC Raiders, qui a tourné à son avantage

Alors que Marathon traverse une période compliquée, Embark Studios savoure le succès grandissant de son shooter ARC Raiders. Pour Virgil Watkins, la coïncidence entre leurs bêtas dans le passé a même tourné à l'avantage du studio suédois.
Le calendrier des tests de Marathon et ARC Raiders, qui sont tombés en même temps, relevait du hasard
. Pourtant, ce hasard a fait les affaires d'Embark Studios. En avril, les deux shooters ont tenu leurs phases de bêta quasiment au même moment, permettant aux joueurs de comparer directement les deux titres. Mais alors que Marathon sortait essoufflé de son essai, ARC Raiders en ressortait grandi
.
Une coïncidence devenue opportunité
Dans une interview accordée à PC Gamer
, Virgil Watkins, directeur technique d'Embark Studios, est revenu sur cet épisode. Il affirme que le chevauchement entre les deux tests était « totalement fortuit
», mais que cette situation a offert à l'équipe une perspective unique sur leur projet.
C'était très coïncidental qu'ils aient leur test au même moment que nous. À ma connaissance, aucun de nous ne savait que cela allait arriver. Mais c'était un excellent test comparatif pour nous, car ils ont fait des choix que nous n'avons pas faits, et inversement. Nous pouvions donc comparer et observer les résultats de ces décisions. »
Ce hasard a permis à l'équipe de mesurer, en temps réel, les réactions des joueurs face à deux approches différentes du genre shooter d'extraction, tout en pouvant voir ce qu'il fallait éviter, après les critiques faites pour Marathon.
ARC Raiders séduit, Marathon s'enlise
Depuis cette période, les trajectoires des deux jeux ont pris des directions opposées. Le dernier test public d'ARC Raiders juste avant sa sortie a réuni près de 100 000 joueurs simultanés sur PC
dès ses premières heures. Une performance qui confirme l'enthousiasme autour du titre, dont la sortie est prévue pour le 30 octobre 2025
.
De son côté, Marathon, développé par Bungie, continue de décevoir. Sa bêta fermée a mis en lumière plusieurs choix de design controversés, comme l'absence de file solo ou de chat de proximité, qui ont refroidi une partie des joueurs. Pire encore, le jeu a été entaché par une affaire de plagiat
concernant certains de ses visuels, accusés d'avoir été copiés sur des œuvres d'artistes externes.
Face à cette tempête, Bungie a repoussé la sortie initialement prévue en septembre. Le studio tente aujourd'hui de regagner la confiance du public à travers une nouvelle bêta ouverte programmée du 22 au 27 octobre
. Un test décisif, puisqu'il coïncidera presque jour pour jour avec le lancement d'ARC Raiders.
Une situation qui pourrait sceller le destin de Marathon, pris dans un duel qu'il n'avait peut-être pas anticipé.
Deux visions pour un même genre
Malgré la rivalité indirecte entre les deux titres, Virgil Watkins préfère voir la situation sous un angle positif. Pour lui, cette confrontation a offert aux équipes d'Embark une lecture claire de ce que les joueurs attendent d'un shooter d'extraction moderne, c'est-à-dire un rythme fluide, une progression lisible et un système de communication efficace
.
Reste à savoir si ARC Raiders arrivera à le proposer sur le long terme, et à conserver ses joueurs. Réponse le 30 octobre, sur PC, PS5 et Xbox Series.
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