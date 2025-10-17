ARC Raiders : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant son lancement ultra attendu

Retrouvez toutes les informations clés à savoir à propos d'ARC Raiders, le nouveau jeu de tir et d'extraction, développé par le jeune studio Embark.
Afin de vous préparer au mieux à la sortie de l'un des jeux les plus attendus de l'année, ARC Raiders
, qui est un jeu d'extraction et d'aventure, le tout à la troisième personne, nous vous proposons un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir au sujet d'ARC Raiders
, notamment en ce qui concerne son gameplay, son histoire mais aussi les plateformes de jeu concernées.
Date de sortie d'ARC Raiders
Cela n'est sans doute une surprise pour personne, mais ARC Raiders arrivera bel et bien ce 30 octobre 2025
, après une attente assez longue. Les développeurs sont d'abord restés silencieux durant près de trois ans, parce qu'ils ont notamment revu une grande partie du jeu. Ils sont ensuite revenus avec un test important en début d'année, qui avait conquis les joueurs, mais le studio n'a annoncé la date de sortie qu'en été, pour l'automne. Mais nous en sommes maintenant très proches, puisqu'il ne faut plus patienter que quelques jours avant de pouvoir jouer à ARC Raiders
.
Sur quelle(s) plateforme(s) sort ARC Raiders ?
Embark Studios a fait le choix judicieux de ne se concentrer que sur la génération actuelle de console. De fait, nous retrouverons ARC Raiders sur PC, naturellement, mais aussi sur PS5 et Xbox Series
. Aucune sortie sur PS4, Xbox One ou sur la Nintendo Switch 1 ou 2 n'est prévue à l'heure actuelle.
Le tout sera proposé à la vente, étant donné qu'ARC Raiders n'est pas free-to-play
, alors que le premier jeu du studio, THE FINALS, l'était.
ARC Raiders, qu'est-ce que c'est ?
ARC Raiders est un jeu de tir et d'extraction mêlant PvPvE
. Pour faire simple, les joueurs se retrouvent plongés dans un futur assez lointain, et la Terre telle que nous l'avons connu n'existe plus. Les humains ont été obligés de se regrouper sous terre pour survivre, puisque la surface est maintenant la propriété des machines de l'ARC, relativement puissantes et sans pitié pour les humains.
C'est quoi le gameplay ?
Sans surprise, ARC Raiders se rapproche de ce que le genre propose. Vous choisissez votre équipement pour sortir de votre repaire, et aller à la surface, pour récupérer des objets selon les missions que vous avez. Vous devrez alors affronter différents ennemis gérés par l'IA, mais aussi d'autres joueurs, qui ont les mêmes missions que vous. Ces combats se dérouleront aussi bien en plein air que dans des bâtiments.
Lorsque vous avez ce pour quoi vous étiez sorti, il faudra trouver un point d'extraction, pour rentrer à la base, sans vous faire tuer. Si vous ne rentrez pas vivant, tout ce que vous avez sur vous sera perdu. Les objets que vous ramenez peuvent être vendus ou craftés pour avoir des armes ou de l'équipement. Enfin, ARC Raiders
possède un aspect RPG avec des compétences à améliorer, lesquelles vous rendront un peu plus puissant une fois dehors. Voici un aperçu du gameplay offert :
Les précommandes
Évidemment, ARC Raiders est disponible en précommande avec deux éditions, la standard et la Deluxe, offrant quelques bonus. Vous pouvez retrouver toutes les informations dans cet article sur les précommandes et éditions d'ARC Raiders
. Néanmoins, si vous l'achetez en avance, vous obtiendrez les éléments suivants :
- le pack Canard chanceux
- le pack Cogneur
- La tenue légendaire Combinaison anti-g
- Le sac à dos Récupérateur
- L'accessoire de sac à dos Souvenir de l'espace
- Des variantes de couleurs de tenue
Enfin, il n'y a aucune version physique d'annoncer pour ARC Raiders pour le moment. Et il est peu probable qu'une arrive.
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