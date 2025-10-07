Après son report, Marathon prépare un nouveau test fermé, mais les joueurs restent craintifs

Bungie relance la communication autour de Marathon avec l'annonce d'un nouveau playtest fermé prévu fin octobre. L'occasion de mesurer les progrès réalisés depuis l'alpha d'avril, mais aussi de jauger la santé d'un studio en pleine turbulence.
Bungie tente de redonner vie à Marathon
, le reboot de sa licence culte d'avant-Halo, avec l'organisation d'un nouveau test technique fermé
. L'annonce, faite sur le site officiel du studio
, intervient alors que la confiance des joueurs reste fragile après une période mouvementée pour le développeur américain, entre les polémiques et le report, sans annonce de nouvelle date de sortie.
Un nouveau test fermé prévu du 22 au 28 octobre
Le playtest fermé de Marathon se déroulera du mardi 22 au mardi 28 octobre
. Les joueurs intéressés peuvent dès à présent soumettre leur candidature sur Bungie.net
. Une seconde phase d'inscription ouvrira sur Steam à partir du lundi 13 octobre à 19h (heure française)
.
Ce test restera limité et soumis à un accord de confidentialité (NDA)
. Nous ne verrons donc aucune image sur les réseaux sociaux normalement, à moins que les leaks les envahissent. Bungie précise qu'il s'agit d'un jalon important visant à évaluer les améliorations apportées depuis la première alpha, notamment sur les points suivants :
- Trois nouvelles cartes
- Cinq coques de coureurs (« runner shells »)
- Un chat de proximité
- Un rythme de combat retravaillé
- Une file solo et un récit environnemental approfondi
Selon Bungie, cette version reste une étape de travail et ne proposera qu'une portion du contenu final
, principalement centrée sur l'expérience de jeu des premières heures.
Une occasion décisive pour un studio en difficulté
Si l'alpha d'avril avait laissé entrevoir un potentiel certain, elle avait également suscité des retours mitigés
. Sony, désormais plus impliqué dans la gestion de Bungie, avait reconnu des réactions « variées » de la part des testeurs.
Le contexte interne du studio n'aide pas. En mai, Bungie avait été épinglé pour plagiat artistique après avoir utilisé sans autorisation des visuels d'un créateur indépendant
, un incident qui faisait suite à plusieurs affaires similaires. Le mois suivant, le studio annonçait le report de Marathon
, invoquant le besoin de temps supplémentaire pour « créer un jeu à la hauteur de la passion des joueurs
».
Une restructuration progressive sous l'égide de PlayStation Studios
Alors que Destiny 2 traversait une période difficile, marquée par une extension mal accueillie, Sony s'est montré plus clair sur son intention d'intégrer Bungie davantage à son écosystème. Le directeur financier Lin Tao déclarait en août que « l'indépendance du studio allait progressivement s'alléger
», dans une démarche visant à renforcer son intégration au sein de PlayStation Studios. Peu après, Pete Parsons, PDG historique de Bungie, annonçait sa démission, symbolisant la fin d'une ère pour le studio.
Rendez-vous dans quelques semaines, pour voir comment sera reçu le playtest et quelle sera la communication de Bungie ensuite.
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