Condamnation ARC Raiders : Comment terminer la quête de Tian Wen ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 01 décembre 2025 à 16h04
Vous n'arrivez pas à valider la quête d'ARC Raiders nommée Condamnation, donnée par le vendeur Tian Wen ? Vous êtes au bon endroit.
Condamnation ARC Raiders : Comment terminer la quête de Tian Wen ?
Toutes les quêtes d'ARC Raiders ne sont pas faciles. À l'image de celle demandant de fouiller n'importe quel conteneur J Kozma Ventures et de rapporter un objet à Shani, Tian Wen vous demandera de vous rendre sur la carte Ville enfouie et d'atteindre les Entrepôts Su Durante. Là, il faudra fouiller une caisse spéciale et tenter de retrouver les fournitures qui ont été volées. Voici donc comment valider rapidement et facilement la quête Condamnation dans ARC Raiders.

Comment valider la quête Condamnation dans ARC Raiders

La première étape sera donc de lancer une partie sur la carte Ville enfouie. Ensuite, il faudra se rendre aux Entrepôts Su Durante, qui se trouvent au nord-ouest. Vous pouvez retrouver leur emplacement précis sur notre image ci-dessous.

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Sur place, une fois que vous serez assez proche, la première partie de la quête sera validée. Il faut ensuite trouver la cache de Tian Wen qui se trouve près des entrepôts. Pour la localiser facilement, il suffit de vous rendre sur le versant ouest de l'entrepôt. Vous y verrez une caisse. Nul besoin de la fouiller, puisque quelqu'un est passé avant vous...

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Suivre les indices de la quête Condamnation 

Après l'avoir inspecté pour valider cette étape, la dernière partie de la quête Condamnation vous demandera de suivre les indices pour retrouver ce qui a été volé. Vous n'aurez pas à fouiller toute la zone des entrepôts, mais à regarder à vos pieds. Vous devriez voir des traces de pas dans le sable qui vont vers l'ouest. Suivez-les jusqu'à trouver un objet à moitié enterré dans le sol. Là encore, il faut l'inspecter pour valider la quête.

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La bonne nouvelle est qu'une fois cette ultime étape validée, la quête Condamnation d'ARC Raiders est réussie. Vous pouvez continuer votre partie et même mourir, vous obtiendrez les récompenses de la part de Tian Wen. 

Vous pouvez même partie faire cette quête en Arsenal gratuit, sans poche sécurisée, étant donné que vous n'aurez rien à ramener au commerçant, qui vous remettra deux mods d'armes en guise de remerciement.

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Vous pouvez consulter nos guides ARC Raiders, comme trouver des ventilateurs de refroidissement, mais aussi tout savoir du bunker caché.
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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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