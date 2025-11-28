Ventilateur de refroidissement ARC Raiders : Où les trouver pour l'Expédition ?

Vous cherchez des ventilateurs de refroidissement pour votre Expédition ? Voici ce qu'il faut savoir pour tenter de les trouver rapidement.
Dans ARC Raiders
, vous aurez de nombreuses activités à faire et de multiples raisons d'aller chercher des items à la surface, où le danger est partout. L'une d'entre elles est l'Expédition, qui permet de reset son personnage et donc d'obtenir quelques bonus. Toutefois, pour être éligible, il faut donner une multitude d'objets plus ou moins faciles à trouver, dont ces fameux ventilateurs de refroidissement
. Nous vous expliquons où en trouver facilement et plutôt rapidement dans ARC Raiders
.
Où trouver des ventilateurs de refroidissement dans ARC Raiders
Les ventilateurs de refroidissement
peuvent apparaître presque n'importe où dans ARC Raiders, comme n'importe quel objet (hors items liés aux ARCs) mais pour maximiser vos chances, il faut vous rendre dans les zones technologiques
. C'est ici qu'ils ont le plus de chances de spawner, comme l'explique d'ailleurs très bien le jeu. Ainsi, quelle que soit la carte, rendez-vous dans les zones technologiques
, celles marquées étant plus généreuses en loot rare (voir sur l'image ci-dessous).
Il ne vous reste plus qu'à fouiller tout ce que vous pouvez, sans rien laisser passer. Néanmoins, il existe une astuce pour augmenter vos chances et trouver vos cinq ventilateurs de refroidissement en très peu de temps : les « casiers » rouillés qu'il faut forcer. Nous en trouvons par exemple au dernier étage de la tour de contrôle, dans la zone « Recherche et administration ». Ici, vous allez pouvoir en trouver quelques-uns si personne d'autre n'est passé avant vous.
D'ailleurs, même si vous croisez ces casiers à d'autres endroits, comme proche du point d'extraction de l'annexe à l'est, vous pourrez looter des ventilateurs de refroidissement
.
Pensez aussi à placer les ventilateurs de refroidissement que vous aurez trouvés dans votre poche sécurisée
pour votre extraction si vous en avez une, afin de ne pas les perdre si vous mourez et ne pas être frustré à la fin de la partie.
En résumé, fouillez les zones technologiques et surtout ces casiers, qu'il faut forcer, et mettez les ventilateurs de refroidissement
à l'abri dès que vous les trouvez. Vous pouvez consulter nos guides ARC Raiders
, comme trouver le conteneur J Kozma Ventures à Stella Montis
, mais aussi tout savoir du bunker caché
.
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