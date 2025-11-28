Ventilateur de refroidissement ARC Raiders : Où les trouver pour l'Expédition ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 novembre 2025 à 18h45
Vous cherchez des ventilateurs de refroidissement pour votre Expédition ? Voici ce qu'il faut savoir pour tenter de les trouver rapidement.
Ventilateur de refroidissement ARC Raiders : Où les trouver pour l'Expédition ?
Dans ARC Raiders, vous aurez de nombreuses activités à faire et de multiples raisons d'aller chercher des items à la surface, où le danger est partout. L'une d'entre elles est l'Expédition, qui permet de reset son personnage et donc d'obtenir quelques bonus. Toutefois, pour être éligible, il faut donner une multitude d'objets plus ou moins faciles à trouver, dont ces fameux ventilateurs de refroidissement. Nous vous expliquons où en trouver facilement et plutôt rapidement dans ARC Raiders.

Où trouver des ventilateurs de refroidissement dans ARC Raiders

Les ventilateurs de refroidissement peuvent apparaître presque n'importe où dans ARC Raiders, comme n'importe quel objet (hors items liés aux ARCs) mais pour maximiser vos chances, il faut vous rendre dans les zones technologiques. C'est ici qu'ils ont le plus de chances de spawner, comme l'explique d'ailleurs très bien le jeu. Ainsi, quelle que soit la carte, rendez-vous dans les zones technologiques, celles marquées étant plus généreuses en loot rare (voir sur l'image ci-dessous).

spawn-ventilateurs-arc-raiders
Il ne vous reste plus qu'à fouiller tout ce que vous pouvez, sans rien laisser passer. Néanmoins, il existe une astuce pour augmenter vos chances et trouver vos cinq ventilateurs de refroidissement en très peu de temps : les « casiers » rouillés qu'il faut forcer. Nous en trouvons par exemple au dernier étage de la tour de contrôle, dans la zone « Recherche et administration ». Ici, vous allez pouvoir en trouver quelques-uns si personne d'autre n'est passé avant vous.

D'ailleurs, même si vous croisez ces casiers à d'autres endroits, comme proche du point d'extraction de l'annexe à l'est, vous pourrez looter des ventilateurs de refroidissement.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Pensez aussi à placer les ventilateurs de refroidissement que vous aurez trouvés dans votre poche sécurisée pour votre extraction si vous en avez une, afin de ne pas les perdre si vous mourez et ne pas être frustré à la fin de la partie.

Chargement du sondage...

0 votant

En résumé, fouillez les zones technologiques et surtout ces casiers, qu'il faut forcer, et mettez les ventilateurs de refroidissement à l'abri dès que vous les trouvez. Vous pouvez consulter nos guides ARC Raiders, comme trouver le conteneur J Kozma Ventures à Stella Montis, mais aussi tout savoir du bunker caché.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

ARC Raiders pourrait finalement supprimer les Expéditions et ne pas les réintroduire
ARC Raiders 15 septembre 2026

ARC Raiders pourrait finalement supprimer les Expéditions et ne pas les réintroduire

Les Expéditions d'ARC Raiders pourraient ne jamais faire leur retour. Alors que les joueurs attendaient une refonte pour l'année prochaine, le producteur exécutif Aleksander Grøndal a révélé que le studio Embark envisageait purement et simplement de supprimer cette mécanique.
ARC Raiders : Patch 1.45.0 du 8 septembre, le patch notes
ARC Raiders 08 septembre 2026

ARC Raiders : Patch 1.45.0 du 8 septembre, le patch notes

Une nouvelle mise à jour est disponible ce 8 septembre pour les joueurs d'ARC Raiders. Découvrez les changements et le patch notes de la version 1.45.0.
Les développeurs d'ARC Raiders ont été dépassés par le nombre de joueurs, et leur exigence
ARC Raiders 04 septembre 2026

Les développeurs d'ARC Raiders ont été dépassés par le nombre de joueurs, et leur exigence

Face à l'appétit insatiable des joueurs, les créateurs d'ARC Raiders admettent avoir été pris de court. Incapable de suivre la cadence infernale des géants du jeu service, le studio Embark mise désormais sur la qualité avec sa prochaine mise à jour majeure pour reconquérir sa communauté.

commentaire (0)