Arsenal Gratuit ARC Raiders : comment l'obtenir et bien l'utiliser ?

Pour rendre moins punitif les sorties, ARC Raiders propose une fonctionnalité d'Arsenal Gratuit. Voici tout ce qu'il faut savoir à son sujet dans notre guide.

Comment activer l'Arsenal Gratuit dans ARC Raiders ?

Sélectionnez une destination d'expédition sur la carte.

Cliquez sur « Confirmer » pour ouvrir le menu de gestion de l'équipement.

Choisissez l'option « Arsenal Gratuit » en haut de l'écran, à droite de l'inventaire.





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Que contient l'Arsenal Gratuit ?

Une arme commune aléatoire de niveau 1 parmi le Crotale, le Ferro, le Sutureur ou le Fondoir.

Une pile de munitions adaptée à l'arme équipée.

Un bouclier léger et un chargeur de bouclier.

Deux bandages pour se soigner.

Deux objets utilitaires aléatoires (grenade, tyrolienne, bloqueur de porte, adrénaline, etc.).

Exemple d'Arsenal Gratuit que vous allez pouvoir obtenir dans ARC Raiders.

Quand utiliser l'Arsenal Gratuit ?

Zones dangereuses → idéal pour explorer les régions à forte activité PvP sans risquer de perdre votre arsenal principal.

Raids nocturnes → les récompenses y sont meilleures, mais les affrontements plus risqués.

les récompenses y sont meilleures, mais les affrontements plus risqués. Farming de ressources → parfait pour récolter des matériaux ou compléter des quêtes sans stress.

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Astuce : améliorer son équipement à partir de l'Arsenal Gratuit

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Dans, perdre tout son équipement après une élimination peut vite devenir frustrant. Heureusement, le jeu propose un système d', une solution idéale pour continuer à jouer sans risque de tout perdre. Voici comment l'activer et surtout, comment en tirer le meilleur parti dans ARC Raiders.. Pour l'utiliser, suivez ces étapes :Un seul module d'équipement s'affichera, c'est normal. Le reste de l'arsenal sera automatiquement attribué une fois en mission. Attention toutefois, si votre réserve est pleine,. Pensez à vendre, recycler ou utiliser vos objets pour libérer de la place., suffisant pour repartir en expédition sans rien risquer, mais tout de même limiter pour de longs affrontements :Le module de base offre un poids maximal de 35 kilos et seulement 14 emplacements d'inventaire, sans poche sécurisée. Ce qui rend l'extraction d'objets rares plus compliqué et surtout les phases de loot plus difficile à gérer, avec potentiellement des choix à faire.Même les joueurs expérimentés ont de bonnes raisons d'notamment dans les situations suivantes :En cas de mort, vous ne perdez que du matériel basique et un peu de temps, ce qui en fait un excellent moyen de se refaire après une série d'échecs coûteux. L'Arsenal Gratuit d'ARC Raiders est également une bonne manière de gagner rapidement de l'argent, puisque vous pouvez revendre tout ce que vous aurez extrait.Si vous parvenez à extraire avec succès,, notamment le Butin 1. Cela vous permettra d'obtenir un arsenal minimal personnalisé et de progresser plus sereinement. De plus, vendre les objets récupérés avec un Arsenal Gratuit est un moyen efficace de gagner des Pièces pour soit améliorer votre réserve, soit acheter des objets chez les marchands.En bref,. Utilisez-le pour vos expéditions risquées ou vos sessions de farm, et optimisez-le en extrayant avec succès.