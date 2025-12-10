ARC Raiders : Clé d'employé de JKV de la Ville enfouie, où l'utiliser ?

Vous vous demander comment trouver la carte d'accès, ou clé d'employé de JKV de la Ville enfouie, et où l'utiliser ? Vous êtes au bon endroit.
Le différentes cartes d'ARC Raiders regorgent d'items à récupérer, et de zones fermées à clé, qui renferment très souvent des objets à forte valeur. C'est le cas de la Ville enfouie, la carte désertique, qui possède plusieurs zones nécessitant une carte d'accès, plus communément appelée clé, pour être ouverte. L'une d'elles se nomme carte d'accès d'employé de JKV de la Ville enfouie et permet d'ouvrir une porte dans le bâtiment de J Kozma Ventures. Retour sur où la trouver et comment l'utiliser dans ARC Raiders.
Où trouver la clé d'employé de JKV de la Ville enfouie ?
À l'instar de la quasi-totalité des clés d'ARC Raiders, la clé d'employé de JKV de la Ville enfouie peut se trouver absolument partout, sur toutes les cartes. Vous pouvez en obtenir une en fouillant n'importe quel conteneur, en ayant de la chance.
Notez également qu'il est possible d'obtenir des clés en validant les quêtes des commerçants, mais celles-ci sont assez rares. Si vous avez l'habitude d'ouvrir tous les conteneurs que vous croisez, vous devriez trouver des clés assez souvent, surtout celles de rareté vert et bleu. Les clés violettes restent, elles, plus rares, tout naturellement.
Où utiliser la clé d'employé de JKV de la Ville enfouie ?
C'est là que nous entrons réellement dans le vif du sujet. Où utiliser la clé d'employé de JKV de la Ville enfouie ? Déjà, comme l'indique son nom, il faudra se rendre sur la carte Ville enfouie. Ensuite, il faudra se rendre dans le bâtiment « Bureau des voyages spatiaux » qui se trouve juste au sud de l'Hôpital. Attention, il s'agit d'une zone rouge, c'est-à-dire relativement dangereuse. En plus de la présence potentielle d'autres joueurs, vous croiserez à coup sûr des machines ARCs, a minima des Bolides, des Pops et des Sentinelles (au moins deux).
La salle qui nous intéresse se trouve donc au troisième étage. Vous n'aurez pas de mal à la reconnaître lorsque vous serez devant. Avancez vers elle, utilisez la carte d'accès en interagissant avec et ouvrez là. Attention, si le bouton lumineux de la porte est déjà vert, c'est qu'elle a été débloquée, et que quelqu'un est déjà passé, ou encore dedans.
Quoi qu'il en soit, une fois ouverte, vous trouverez :
Différents conteneurs de base
Des conteneurs de munitions
Des conteneurs de soins
Des conteneurs d'armes
De notre côté, nous avons récupéré entre 40 000 à 50 000 Pièces de valeur, ce qui n'est pas négligeable. Surtout, certaines armes intéressantes peuvent être lootées à ce moment-là.
Voilà tout ce qu'il fallait savoir au sujet de la carte d'accès d'employé de JKV de la Ville enfouie d'ARC Raiders.
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