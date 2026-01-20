ARC Raiders veut rendre le PvE encore plus compliqué

Alors que les joueurs commencent à maîtriser le bestiaire d'ARC Raiders, Embark Studios prépare la riposte. Les développeurs annoncent vouloir intensifier l'expérience PvE, évoquant de nouvelles menaces et l'ambition d'animer les gigantesques robots qui peuplent l'horizon.
Cela fait maintenant près de trois mois que les joueurs d'ARC Raiders
arpentent les terres, et force est de constater que la communauté s'est endurcie. Ce qui relevait autrefois de la survie désespérée est devenu, pour beaucoup, une routine bien huilée. Les créatures PvE, autrefois sources de terreur, sont désormais gérées avec une efficacité redoutable par la communauté de l'extraction shooter. Si cette maîtrise témoigne de la qualité des mécaniques, elle soulève une inquiétude légitime chez les développeurs : la lassitude pourrait s'installer si le défi n'évolue pas
.
Une escalade de la violence plutôt qu'une simple multiplication
Virgil Watkins, lead designer chez Embark Studios, a récemment abordé ce sujet crucial dans un entretien avec GamesRadar
. Si l'équipe se dit « assez satisfaite
» de la boucle de jeu actuelle, qui consiste à abattre les imposantes Reines et Matriarches pour les plus téméraires, elle est consciente que répéter ces affrontements pour obtenir du meilleur équipement finit par tourner en rond. Pour maintenir l'intérêt de la frange la plus hardcore des joueurs, vitale pour la survie d'un jeu en ligne, le studio doit passer à la vitesse supérieure
.
La solution ne réside pas nécessairement dans l'ajout constant de nouveaux robots-araignées géants, mais plutôt dans la manière dont les menaces existantes sont utilisées. L'objectif est de surprendre le joueur et de briser sa zone de confort
. Virgil Watkins suggère que le studio explore des scénarios et des événements inédits pour « intensifier » l'expérience PvE
. Même les drones et les petits ARCs, devenus inoffensifs pour les joueurs de haut niveau, pourraient voir leur rôle évoluer pour redevenir des nuisances significatives lors des phases de pillage.
Le rêve des titans colossaux
Mais la véritable question que tout le monde se pose concerne ces silhouettes titanesques que l'on aperçoit en arrière-plan du jeu. Ces marcheurs géants, qui font partie de l'ambiance visuelle, deviendront-ils un jour des boss affrontables ? Embark ne fait aucune promesse ferme, invoquant des défis techniques majeurs, notamment la stabilité des serveurs face à de telles entités.
Cependant, l'ambition est clairement là, comme l'explique Virgil Watkins :
Nos ambitions sont vraiment grandes, et je ne vais pas dire que vous allez en rencontrer un de sitôt, mais évidemment, vous voyez ces géants marcher en arrière-plan et tout le reste. Nous voulons aller là où c'est pratique pour nous, ou là où cela semble amusant, mais ensuite vous commencez à vous heurter au côté pratique : est-ce que cela va faire exploser le serveur ?
Avec plus de 12 millions d'exemplaires vendus selon les estimations et un sentiment positif de la part de la communauté, le studio dispose heureusement du temps et des ressources nécessaires pour expérimenter. De nouvelles cartes seront également ajoutées en 2026
, lesquelles devraient aussi comprendre des ARCs inédits, tout naturellement.
commentaires (9)
Si le pve était plus dur et plus punitif il y aurait moins de joueurs pvp qui pourrissent les games et cela rajouterai également de la profondeur au jeux.
Je suis en accord avec plusieurs commentaires sur le fait que le système est presque uniquement punitif , tu joue PVE , un joueur qui se crois dans COD arrive , il te shoot , tu te défend , bien tu te ramasse sur des serveurs PVP , c'est très mal géré ce système. J'aime la menace et le risque , mais je dois pas en payer le prix si je me défend !!!
Très bon jeu , dommage qu'un joueur puisse vous tuer même quand vous êtes dans le puit de retour
Le jeu est très bien comme il est pve p bravo à toute l'équipe Embark
Pas d’accord avec les autres commentaires. Le système actuel est très bien fichu en solo queue, si on est friendly on a vraiment peu de chances de se faire tirer dessus. Le risque ne doit pas être 0 car d’accord ce n’est pas call of, mais ce n’est pas non plus hell diver. Le pvp et la tension qui va avec fait partie inhérente du projet, et c’est ce qui en fait la beauté.
Comme les autres on dit,ce n'est pas Call of alors faite quelque chose a propos de ça avant tout,cest cela qui nous fera arrêter de jouer bien avant la routine des combats d'Arcs
Je suis un joueur pve. Les seules situations où je me retrouve à faire du pvp, c'est quand je dois me défendre pour éviter de mourir contre certains joueurs PvP. Et ce je trouve regrettable, c'est que si je tue le joueur qui m'a attaqué,je me retrouve puni.car les 3 à 5 run que je ferais derrière serons sur des serveurs plus PvP. Alors que je n'ai fait que me défendre.
Si l intensité du pve peut forcer les joueurs agressif et qui n' arrive qu a vous attaquer par derrière de devoir par moment se plier au pve pcq ça devient extrêmement dangereux et impossible pour eux a continuer ce serait magique.
Le jeu perd énormément de sa splendeur avec tant de joueur qui se croit sur call of. Même sur les serveurs plus pvp ça devrait être punissable de pas utiliser le système de proximity chat. Ça enlève toute l immersion d avoir que des gens qui tirent a vue. Je le répète ce jeu c'est pas call of.
Svp ne mettez que du pvp volontaire pour que la majorité des autres joueurs puisse réellement se amuser et profiter pleinement des maps merci