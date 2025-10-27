ARC Raiders tease déjà une mise à jour « Stella Montis » avant Noël et un plan post-lancement ambitieux

À quelques jours de sa sortie, ARC Raiders suscite déjà l'impatience. Les développeurs d'Embark Studios promettent plusieurs mises à jour majeures d'ici fin 2025, dont un mystérieux contenu lié à « Stella Montis » avant Noël.
À l'approche de sa sortie, prévue le 30 octobre 2025
sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, ARC Raiders continue d'attiser la curiosité
. Dans une récente interview accordée au YouTuber Skill Up
, le producteur exécutif Aleksander Grondal
d'Embark Studios a évoqué les ambitieux plans post-lancement
du studio suédois, tout en laissant entendre qu'une première mise à jour autour de « Stella Montis » pourrait arriver avant les fêtes de fin d'année.
Un plan post-lancement ambitieux pour Arc Raiders
Lors de son intervention dans le podcast Friends Per Second, Aleksander Grondal a confirmé que le studio souhaitait entretenir un suivi régulier du jeu avec de nouveaux contenus
. Selon lui, Embark prévoit d'ajouter « de nouvelles cartes, des arcs, des quêtes et des systèmes inédits
» au fil du temps, tout en restant fidèle à une philosophie de développement plus souple que les modèles saisonniers habituels.
Contrairement à de nombreux jeux-service, ARC Raiders ne suivra donc pas de calendrier fixe
. L'objectif du studio est de livrer des mises à jour significatives lorsqu'elles seront prêtes, plutôt que d'imposer des deadlines artificielles.
Des mises à jour prévues avant la fin d'année
Aleksander Grondal a également précisé que plusieurs mises à jour majeures devraient voir le jour avant 2026. L'une d'elles, en particulier, concernera « Stella Montis », une zone de jeu encore mystérieuse qui n'était pas accessible durant la récente phase de test Server Slam. Cette révision serait l'une des premières étapes du contenu post-lancement prévu par Embark.
« Nous avons un plan post-lancement assez ambitieux, et il se pourrait que quelque chose lié à Stella Montis arrive avant Noël
», a déclaré Aleksander Grondal, tout en gardant le mystère sur la nature exacte de cette mise à jour.
Un suivi flexible mais constant
Embark Studios confirme sa volonté de bâtir une expérience à long terme, étant donné qu'en interne ARC Raiders est pensé comme un jeu sur dix ans
. Cette approche implique une évolution continue des mécaniques, cartes et arcs narratifs, sans céder aux contraintes d'un modèle saisonnier classique.
Le producteur a d'ailleurs précisé que la première véritable feuille de route du jeu, focalisée sur 2026, devrait être publiée dans les prochaines semaines, le temps que les équipes stabilisent leur vision et leurs priorités.
Rendez-vous dès le 30 octobre pour découvrir ARC Raiders, et voir ce que les développeurs nous réservent pour les premières semaines de jeu. Et pas de panique du côté de THE FINALS, puisque les deux projets sont gérés par des équipes distinctes.
commentaires (2)
Ce week-end ça va arc raidé ici
J'attends tellement sa sortie !!!