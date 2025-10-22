ARC Raiders : Embark Studios vise une aventure sur dix ans, sans promesses hâtives

À quelques jours de sa sortie, Embark Studios dévoile ses ambitions pour ARC Raiders. Le studio parle déjà d'un jeu pensé pour durer dix ans, tout en restant prudent sur ses promesses post-lancement.
À moins de dix jours de son arrivée sur PC et consoles, ARC Raiders suscite déjà de grandes attentes
. Après un succès retentissant lors de son stress test
et une place dans le top des jeux les plus attendus sur Steam, le shooter coopératif d'Embark Studios semble prêt à s'imposer comme l'un des jeux marquants de cette fin d'année.
Un projet pensé sur le long terme
ARC Raiders n'est pas un jeu sensation qui restera sur le devant de la scène durant quelques mois seulement. Ce n'est en tout cas pas la volonté des développeurs. Lors d'un livestream à la TwitchCon
, Virgil Watkins, directeur de la conception du jeu, a dévoilé la vision ambitieuse du studio.
En interne, depuis longtemps, nous appelons cela un jeu sur dix ans. C'est l'ambition que nous visons et cela détermine le type et la quantité de contenu que nous voulons y intégrer.
L'idée d'un jeu pensé pour durer une décennie
peut séduire, mais elle rappelle aussi des promesses passées difficilement tenues dans l'industrie, comme celles de MindsEye ou d'autres projets live service rapidement essoufflés, trop nombreux pour tous les cités ces dernières années, mais nous retrouvons, pêle-mêle, XDefiant, Concord ou encore The Cycle.
Pas de feuille de route détaillée, mais du contenu en vue
Malgré cette ambition, Embark reste prudent concernant son suivi à long terme
. Virgil Watkins a précisé que le studio ne dévoilerait pas de roadmap à ce stade
, pour éviter de créer des attentes irréalistes et de voir les joueurs être déçus, si le calendrier n'est pas respecté.
Nous ne souhaitons pas, à ce stade, discuter des détails de la feuille de route. Cela peut rapidement se transformer en promesses impossibles à tenir si les choses évoluent.
Le studio prévoit toutefois de continuer à étendre le contenu du jeu après le lancement
, notamment avec de nouvelles cartes, des ennemis inédits, des armes supplémentaires
et l'allongement des lignes de quêtes existantes.
Une approche évolutive selon les retours des joueurs
l'intéressé a également précisé que l'évolution du contenu dépendra de la réception du jeu après sa sortie. « Nous avons déjà prévu quelques ajouts post-lancement, mais la suite dépendra de ce que nous observerons après la sortie, afin d'adapter nos futures mises à jour ». Les équipes préfèrent s'adapter aux joueurs plutôt que leur imposer une vision, ce qui est toujours un signal positif.
Une approche mesurée qui reflète la philosophie d'Embark Studios, celle de construire sur le long terme sans précipitation, et surtout sans promesses intenables.
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