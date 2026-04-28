ARC Raiders Projet Alarme Aviaire : toutes les ressources à garder pour les 4 étapes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 avril 2026 à 18h32
Voici toutes les étapes et donc les ressources à garder pour compléter le Projet Alarme Aviaire capacité dans ARC Raiders, qui vient d'arriver.
ARC Raiders Projet Alarme Aviaire : toutes les ressources à garder pour les 4 étapes

Un nouveau projet est arrivé avec la mise à jour majeure du mois d'avril, Riven Tides dans ARC Raiders, tout comme une nouvelle carte et plein d'autres choses, permettant aux joueurs de relancer ARC Raiders avec intérêt. 5 étapes seront à compléter, comprenant une quête sur le champ de bataille, et quatre étapes où il faut fournir des ressources. Néanmoins, en sachant à l'avance ce qu'il vous faut comme ressources, vous pourrez les mettre de côté si vous en croisez, et donc gagner du temps par la suite, ce qui est toujours un plus. Pour ce projet, de nombreuses ressources plus ou moins faciles à obtenir, notamment celles introduites avec cette mise à jour.

C'est pourquoi nous vous indiquons dans les lignes qui suivent toutes les ressources nécessaires pour valider les 5 étapes du Projet Alarme Aviaire d'ARC Raiders.

Toutes les ressources du Projet Alarme Aviaire

Étape 1

Ici, pas question de donner des ressources, mais une quête à valider nommée « Poser des pièges à oiseaux à côté des bouées le long des fonds marins de Riven Tides. » Il faut se rendre sur la nouvelle carte, Riven Tides, et vous rendre au nord, près des Fonds marins. Vous y trouverez des bouées. Rapprochez-vous d'elles et vous devriez voir les pièges en surbrillance bleue s'afficher. Vous n'avez qu'à interagir avec l'une d'entre elles pour valider la quête.

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Étape 2

  • Nacelle de tique x 7
  • Bonbonne x 20
  • Mousse x 12
  • Maquette de Navire Twilitgh Compass x 5

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Étape 3

  • Allumeur de Comète → x 3
  • Engrais → x 10
  • Outils rouillés → x 8
  • Maquette de Navire Velocity x 5

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Étape 4

  • Vaporizer Regulator → x 1
  • Filtre à eau → x 3
  • Agave → x 8
  • Maquette de Navire Sirena Dorata x 5

Étape 5

  • Bijoux en Corail Rouge → x 3
  • Racine → x 4
  • Pièces de turbine → x 8
  • Maquette de Navire Leviathan's Crown x 1

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Vous aurez environ un mois pour mener ce Projet Alarme Aviaire dans ARC Raiders à bien, ce qui est loin d'être impossible. Il faudra néanmoins  se focaliser sur certaines ressources pour en finir rapidement, et récupérer toutes les récompenses, y comprendre des Jetons de Raider.

ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. 

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

Avatar Corentin
Corentin Le 05/05/2026 à 10:13

Oh pardon, petite erreur de ma part effectivement, je vous remercie et corrige cela de suite.

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Zaurusse (invité) Le 05/05/2026 à 07:56

Hello , pour la 5 ème étape il y a une erreur. C'est des pièces de turbines qu'il faut , pas des outils rouillé.