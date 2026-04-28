ARC Raiders Projet Alarme Aviaire : toutes les ressources à garder pour les 4 étapes

Voici toutes les étapes et donc les ressources à garder pour compléter le Projet Alarme Aviaire capacité dans ARC Raiders, qui vient d'arriver.

Un nouveau projet est arrivé avec la mise à jour majeure du mois d'avril, Riven Tides dans ARC Raiders, tout comme une nouvelle carte et plein d'autres choses, permettant aux joueurs de relancer ARC Raiders avec intérêt. 5 étapes seront à compléter, comprenant une quête sur le champ de bataille, et quatre étapes où il faut fournir des ressources. Néanmoins, en sachant à l'avance ce qu'il vous faut comme ressources, vous pourrez les mettre de côté si vous en croisez, et donc gagner du temps par la suite, ce qui est toujours un plus. Pour ce projet, de nombreuses ressources plus ou moins faciles à obtenir, notamment celles introduites avec cette mise à jour.

C'est pourquoi nous vous indiquons dans les lignes qui suivent toutes les ressources nécessaires pour valider les 5 étapes du Projet Alarme Aviaire d'ARC Raiders.

Toutes les ressources du Projet Alarme Aviaire

Étape 1

Ici, pas question de donner des ressources, mais une quête à valider nommée « Poser des pièges à oiseaux à côté des bouées le long des fonds marins de Riven Tides. » Il faut se rendre sur la nouvelle carte, Riven Tides, et vous rendre au nord, près des Fonds marins. Vous y trouverez des bouées. Rapprochez-vous d'elles et vous devriez voir les pièges en surbrillance bleue s'afficher. Vous n'avez qu'à interagir avec l'une d'entre elles pour valider la quête.







Étape 2

Nacelle de tique x 7

x 7 Bonbonne x 20

x 20 Mousse x 12

x 12 Maquette de Navire Twilitgh Compass x 5

Étape 3

Allumeur de Comète → x 3

→ x 3 Engrais → x 10

→ x 10 Outils rouillés → x 8

→ x 8 Maquette de Navire Velocity x 5

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Étape 4

Vaporizer Regulator → x 1

→ x 1 Filtre à eau → x 3

→ x 3 Agave → x 8

→ x 8 Maquette de Navire Sirena Dorata x 5

Étape 5

Bijoux en Corail Rouge → x 3

→ x 3 Racine → x 4

→ x 4 Pièces de turbine → x 8

→ x 8 Maquette de Navire Leviathan's Crown x 1











Vous aurez environ un mois pour mener ce Projet Alarme Aviaire dans ARC Raiders à bien, ce qui est loin d'être impossible. Il faudra néanmoins se focaliser sur certaines ressources pour en finir rapidement, et récupérer toutes les récompenses, y comprendre des Jetons de Raider.

ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.