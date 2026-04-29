ARC Raiders : Comment trouver les maquettes de navires ?

La mise à jour Riven Tides a introduit une nouvelle collection de bibelots particulièrement prisés : les maquettes de navires. Découvrez où dénicher ces objets, comment maximiser vos gains de Mérites pour l'événement Voyage miniature et quelle est la meilleure méthode pour obtenir les versions les plus rares.

Dans ARC Raiders, les maquettes de navires ne sont pas de simples objets de décoration. Introduites avec la nouvelle carte Riven Tides, elles sont au cœur de l'événement Voyage miniature, lequel permet de récupérer quelques récompenses gratuitement. En plus de leur valeur marchande, leur extraction vous octroie des Mérites indispensables pour progresser dans l'événement. Plus la maquette est rare, plus la récompense est colossale.

Liste des maquettes et récompenses de Mérites

Il existe actuellement cinq types de maquettes de navires à collectionner. À l'instar des canards en plastique, dont des variantes de raretés ont été introduites il y a quelques semaines, ces objets se distinguent par leur niveau de rareté et leur valeur de revente. Voici ce que chaque extraction vous rapporte :

Maquette Commune (grise) → 10 Mérites

(grise) → 10 Mérites Maquette Peu Commune (verte) → 25 Mérites

(verte) → 25 Mérites Maquette Rare (bleue) → 50 Mérites

(bleue) → 50 Mérites Maquette Épique (violette) → 100 Mérites

(violette) → 100 Mérites Maquette Légendaire (dorée) → 250 Mérites

Si les modèles communs se trouvent assez facilement, les versions Épiques et Légendaires demanderont une approche beaucoup plus ciblée et un équipement spécifique pour être localisées.

Où chercher les maquettes sur la carte Riven Tides ?

Avant toute chose, sachez que nous trouvons pour le moment ces objets uniquement sur la carte Riven Tides. Le meilleur endroit pour commencer votre collecte, surtout pour les modèles de basse rareté, est l'Hôtel Panorama Azzurro. Explorez minutieusement chaque étage de ce bâtiment. Les maquettes de navires ont tendance à apparaître de manière discrète sur les tables et les chaises des différentes pièces. Restez vigilant, car leur petite taille les rend faciles à manquer au milieu du butin habituel.

Cependant, fouiller les bâtiments ne vous permettra généralement de mettre la main que sur des modèles Communs ou Peu Communs. Pour viser le haut du panier, il va falloir changer de terrain de jeu et vous diriger vers le littoral.





Pour obtenir de manière fiable des maquettes Épiques et Légendaires, vous devez fouiller la plage durant la nouvelle condition de carte mineure. Cette activité est de loin la plus rentable pour compléter votre collection et maximiser vos Mérites.

Voici la marche à suivre pour réussir vos fouilles :

Équipez-vous du Dockmaster's Detector : Cet outil est indispensable pour repérer les trésors enfouis.

Cet outil est indispensable pour repérer les trésors enfouis. En parcourant les plages avec votre détecteur, vous localiserez des conteneurs cachés sous le sable.

Ces conteneurs possèdent un taux d'apparition bien plus élevé pour les maquettes de haute rareté par rapport au butin trouvé à l'air libre.

En résumé, si vous cherchez simplement à ramasser quelques Mérites rapidement, l'hôtel Panorama Azzurro est une étape efficace, mais l'investissement dans un détecteur d'outil (Dockmaster's Detector, nouvel item ajouté avec cette mise à jour) et l'exploration des zones côtières sont les clés du succès.

N'oubliez pas aussi qu'il est possible de trouver des maquettes n'importe où sur la carte. De notre côté, nous n'avons pas eu de mal à en trouver, sauf pour les versions les plus rares.

ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Retrouvez toutes les ressources à garder pour le Projet Alarme Aviaire, qui demande lui aussi des maquettes de navires.