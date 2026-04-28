ARC Raiders lance sa nouvelle carte, et plein d'autres choses avec Riven Tides (patch notes 1.26.0)

Découvrez le patch notes de la mise à jour 1.26.0 d'ARC Raiders, nommée Riven Tides, permettant, entre autres, d'ajouter une nouvelle carte, la première depuis novembre.

ARC Raiders vient de lancer sa plus grosse mise à jour de l'année, et potentiellement la plus importante depuis sa sortie, fin octobre. En plus de la nouvelle carte, Riven Tides, nous avons le droit à une nouvelle condition de carte, propre à celle-ci, un nouvel ARC, et de nombreux nouveaux items à découvrir sur la carte. Un projet fait également son apparition.

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Quoi qu'il en soit, vous pouvez découvrir l'imposant patch notes de la mise à jour du 28 avril d'ARC Raiders, qui vient marquer la fin de la première feuille de route qui avait été partagée par Embark Studios. Nous devrions en avoir une nouvelle assez rapidement, pour avoir un aperçu des surprises que nous réserve le studio pour les mois à venir.