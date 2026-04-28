ARC Raiders lance sa nouvelle carte, et plein d'autres choses avec Riven Tides (patch notes 1.26.0)
le 28 avril 2026 à 11h53
ARC Raiders vient de lancer sa plus grosse mise à jour de l'année, et potentiellement la plus importante depuis sa sortie, fin octobre. En plus de la nouvelle carte, Riven Tides, nous avons le droit à une nouvelle condition de carte, propre à celle-ci, un nouvel ARC, et de nombreux nouveaux items à découvrir sur la carte. Un projet fait également son apparition.
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Quoi qu'il en soit, vous pouvez découvrir l'imposant patch notes de la mise à jour du 28 avril d'ARC Raiders, qui vient marquer la fin de la première feuille de route qui avait été partagée par Embark Studios. Nous devrions en avoir une nouvelle assez rapidement, pour avoir un aperçu des surprises que nous réserve le studio pour les mois à venir.
Patch notes ARC Raiders Riven Tides du 28 avril
Quoi de neuf ?
- Carte Riven Tides
- Condition de carte : Collecte sur la plage
- Nouvelle condition de carte mineure, exclusive à Riven Tides. Cherchez des trésors enfouis sur les plages de Riven Tides, assurez-vous d'avoir le bon outil pour le travail et préparez-vous à des découvertes inattendues.
- Nouvel ennemi : Turbine ARC
- Nouveaux objets :
- Gadget épique : Descendeur motorisé
- Objet de lancer peu commun : Tapis de chute
- Déployable commun : Drapeau blanc
- Gadget commun : Détecteur du chef de quai
- Nouveau projet de joueur : Alarme aviaire
- Événement Dernier Recours : Gagnez des mérites en collectant des maquettes de navires et via l'EXP sur les différentes cartes pour obtenir des récompenses.
- Maquette de navire Wind Sprite
- Maquette de navire Twilight Compass
- Maquette de navire Velocity
- Maquette de navire Sirena Dorata
- Maquette de navire Leviathan's Crown
- Saison 4 des Épreuves
- L'ensemble Solare
- L'ensemble Rachetta
- Nouvelle amélioration : Tactique Mk.3 (Fumée)
- Note des développeurs : Avec l'ajout d'une autre amélioration tactique dans ce patch, il convient de préciser que nous sommes conscients que certaines améliorations, en particulier les améliorations de combat, ne sont pas aussi performantes dans leurs rôles que nous le souhaiterions. Nous travaillons sur une passe d'équilibrage général pour les améliorations afin de booster celles qui sont sous-performantes, tout particulièrement l'amélioration Combat Mk. 3 (Flanc) qui n'a pas encore trouvé sa place. C'est aussi un objectif de développer la liste complète des améliorations pour s'assurer que toutes les catégories sont bien représentées.
Changements d'équilibrage
Ajustements de l'économie des armes
L'économie des armes a commencé à paraître de plus en plus déséquilibrée, où les joueurs engagés dans un PVP intensif doivent prendre beaucoup de décisions difficiles concernant leurs armes, tandis que les joueurs les plus amicaux ont fini dans un état chronique d'accumulation d'armes. Nous voulons équilibrer cela afin que tous les joueurs soient mis au défi par l'usure des armes, tout en introduisant de nouvelles façons de la combattre.
Nouvelle fonctionnalité : Réparation lors de l'amélioration
L'amélioration des armes devient très coûteuse quand on a l'impression de devoir réparer l'arme au préalable, ce qui la rend moins accessible que nous le souhaiterions. Pour donner plus de moyens de réparer les armes à faible durabilité et élever la boucle d'amélioration :
- L'amélioration des armes réparera désormais 25 % de la durabilité maximale de l'arme.
Apparition des armes et durabilité
Nous réduisons l'apparition d'armes dans la périphérie des cartes pour augmenter la valeur et la tension des zones de haut niveau et des salles verrouillées. Nous augmentons également la plage de durabilité avec laquelle une arme peut apparaître, tout en réduisant la moyenne en dehors des salles verrouillées. Cela devrait être facilement compensé par la nouvelle réparation lors de l'amélioration.
- Durabilité moyenne sur les armes apparues : de 50 à 30.
Ces changements signifient que vous pourriez trouver une arme en périphérie avec 15 de durabilité, mais que vous trouverez toujours des armes autour de 60 de durabilité dans les salles verrouillées.
Perte de durabilité par tir
Nous avons entendu une frustration claire sur le fait que l'entretien des armes de haut niveau est très coûteux par rapport aux armes de bas niveau. Nous voulons que les armes de haut niveau aient plus de longévité, nous ajustons donc la perte de durabilité par tir pour correspondre à cela :
- Armes communes : +75 % de perte de durabilité par tir
- Armes peu communes : +50 %
- Armes rares : +35 %
- Armes épiques : -5 %
- Armes légendaires : -10 %
Perte de durabilité en cas de mise K.O.
Nous voulons que le PVP intensif soit une façon viable de jouer à ARC Raiders, et pour aligner ce style de jeu avec les autres, nous réduisons de 50 % la perte de durabilité des armes lorsqu'un joueur est mis K.O.
- Perte de durabilité sur les armes d'un joueur K.O. : de -30 % à -15 %.
ARC
- Suppression des Comètes des sessions standard dans les Champs de bataille du Barrage.
- Réduction massive de la présence des Lucioles dans les Champs de bataille du Barrage.
- Réduction de la présence des Comètes dans la Cité Enfouie.
Note des développeurs : L'ajout des Comètes et des Lucioles a trop augmenté la difficulté des sessions orientées débutants, et pour ramener cette expérience au niveau prévu, nous avons choisi de réduire leur présence dans les sessions les plus affectées.
Gameplay
Stella Montis
- Ajustement de la distribution du butin des recyclables d'Exodus pour qu'il soit plus uniformément réparti dans les conteneurs.
Objets
- Régulateur de vaporisateur : Taille de la pile augmentée de 1 à 3.
- Grenade à déclenchement : Note des développeurs : Vous ne pouvez plus lancer une nouvelle grenade en même temps que vous déclenchez une précédente, et devrez attendre que les animations se terminent. Cela devrait réduire le spam en augmentant le délai et supprimer la capacité de faire exploser prématurément une seconde grenade avec la première.
- Ajout d'un délai de 1s après l'action de lancer avant de permettre l'action suivante.
- Ajout d'un délai de 1,3s après l'action de déclenchement avant de permettre l'action suivante.
- Cape photoélectrique : Augmentation du poids de 1 à 3 pour correspondre à sa rareté et son coût. Augmentation du taux d'utilisation de l'énergie de 2,5/s à 10/s.
Note des développeurs : La cape était trop performante, surtout sur sa durée d'activation. Ce changement vise à rendre les utilisations plus intentionnelles.
Armes
- Équilibrage de la Bettina
- Note des développeurs : La Bettina a été améliorée pour la rapprocher de sa rareté. Les dégâts de base et contre l'armure ARC ont été augmentés, mais la cadence de tir a été réduite. La dispersion a été ajustée pour permettre des rafales plus longues avant de perdre en précision.
- Dégâts de base augmentés de 14 à 16.
- Cadence de tir de base réduite de 285 à 235.
- Dispersion par tir réduite d'environ 40 %.
- Temps de récupération de la dispersion amélioré d'environ 30 %.
- Dégâts contre l'armure ARC augmentés d'environ 33 %.
- Munitions lourdes : Taille de la pile augmentée de 40 à 60.
Corrections de contenu et de bugs
ARC
- Correction de l'aide à la visée qui ne ciblait pas les articulations des jambes et les points faibles sur le Bastion, le Bombardier, la Reine et la Matriarche.
- Correction d'un problème où les patrouilles de Vaporisateurs et de Géomètres ARC pouvaient s'arrêter de bouger jusqu'à ce qu'elles soient alertées.
- Correction d'un problème où les ennemis ARC ne réagissaient pas aux sons d'effraction proches.
- Bastion : Correction d'un bug où le Bastion pouvait être trop précis lors d'un changement de cible en plein tir.
- Vaporisateurs : Ajoutés à plus de cartes et de conditions.
Animation
- Emotes : Nous avons retravaillé le système d'emotes pour permettre d'en jouer encore plus tout en courant.
Audio
Général
- Correction d'un crash potentiel lié aux données de voix off.
- Correction des répliques des marchands au début d'un round qui se déclenchaient trop souvent.
- Mise à jour des effets de voix pour les casques cosmétiques.
- Correction des aperçus d'emotes dans la boutique qui pouvaient se jouer sans les voix.
- Correction des sons de bruits de pas qui pouvaient s'arrêter.
- Correction des sons de pas et d'impact sur diverses surfaces comme les ponts.
Emotes
- Correction des sons d'objectifs et d'emotes qui persistaient ou doublaient après une reconnexion.
Chat vocal
- Ajout d'une option de suppression du bruit.
- Correction du chat vocal qui se coupait après l'ouverture de l'interface de la plateforme.
Cosmétiques et Personnalisation
Personnalisation de personnage
- Correction des poils faciaux et masques qui buggaient brièvement lors d'un changement de visage ou de tenue.
Gameplay
Général
- Correction du placement de déployables dans les ascenseurs d'extraction avant leur ouverture.
- Correction de la position d'apparition des balles lors d'un tir sur des objets en mouvement ou en rotation.
- Correction du succès Mort venue du ciel qui pouvait être validé sur des débris de l'Artificier.
Expédition
- Correction des joueurs inscrits qui ne partaient pas comme prévu.
- Introduction d'une option de départ tardif.
Objets
- Jumelles : Correction des niveaux de zoom qui ne fonctionnaient pas.
- Tyrolienne : Correction des dégâts de chute en entrant sur une tyrolienne par le haut et du risque d'être poussé dans le sol. Correction des ancres parfois invisibles.
- Spray Vita : Correction du soin simultané sur soi et les autres qui augmentait la vitesse de soin.
Cartes
- Portail Bleu : Correction d'objets flottants, de la détection intérieur/extérieur, des problèmes d'affichage près de l'église et des stations de ravitaillement non interactives.
- Ville Enfouie : Correction des murs traversables et des clignotements de toits. Correction des dégâts de bouclier subis dans un bâtiment pendant l'ouragan. Suppression d'une tyrolienne problématique.
- Port Spatial : Amélioration des collisions près des tours de lancement et correction des échelles qui propulsaient les joueurs en l'air.
- Champ de bataille du barrage : Correction d'un point de blocage près de l'ascenseur de cargaison, des arbres traversables, de l'herbe flottante et des matériaux de béton incorrects.
Mouvement
- La vitesse accroupie est désormais limitée à la vitesse de marche forcée lors de l'utilisation d'objets.
- Correction des atterrissages lourds qui se déclenchaient au mauvais moment.
Performance
- Améliorations générales des performances.
- Mise à jour d'Intel XeSS vers la version 3.0.0.
- Réduction des saccades en bordure de zone jouable.
Quêtes
- Correction des éliminations à la grenade chercheuse qui ne comptaient pas pour la quête Passage Sûr.
Social
- Ajout d'une notification lors de l'utilisation du chat vocal dans une Party PlayStation.
- Les motifs de signalement sont désormais affichés en liste plate plutôt qu'en menu déroulant.
Stabilité
- Correction d'un crash serveur en fin de round, surtout lors des reconnexions.
- Correction des problèmes de départ d'expédition manqué qui rendaient le jeu non réactif.
- Correction de crashs rares liés à certains objets, effets visuels ou tenues.
UI (Interface)
Général
- Sélection multiple activée par défaut.
- Mise à jour du style des barres de défilement.
- Ajout d'aperçus de défis au terrain d'entraînement.
- Priorité aux suggestions de fabrication sur le recyclage.
Expédition
- Mise à jour de l'écran de départ avec une barre de progression.
- Déplacement du statut d'inscription à gauche du menu.
- Mise à jour des notifications de départ tardif.
- Ajout d'un compte à rebours pour la confirmation de départ.
Projets
- Correction de l'utilisation de la manette sur l'écran des projets.
- L'aperçu d'événement ne montre le bouton projet que s'il est actif.
Autres améliorations et corrections
- Inventaire : Ajout d'une option pour afficher ou masquer les bulles d'aide.
- Bobine de Surtension : Correction de la bulle d'aide pour afficher 10m au lieu de 75m.
- Roue des emotes : Tous les emplacements peuvent être réaffectés. Ajout d'un bouton de réinitialisation.
- Atelier : Correction des suggestions de ressources provenant de stations verrouillées.
- Effets visuels (VFX)
Les impacts de balles suivent désormais correctement les objets mobiles touchés.
- Réduction du clignotement visuel des vêtements selon la distance de la caméra.
- Amélioration de l'effet visuel du faisceau du Géomètre ARC.
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