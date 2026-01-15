ARC Raiders prépare de gros changements pour rendre les armes épiques enfin rentables



le 15 janvier 2026 à 15h42 Publié par Corentin Rimbert le 15 janvier 2026 à 15h42

Embark Studios reconnaît un problème majeur dans l'économie d'ARC Raiders, puisque les armes rares coûtent trop cher à entretenir par rapport à leur efficacité. Le studio promet des ajustements pour que l'excitation du loot ne soit plus gâchée par la facture des réparations.