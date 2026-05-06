ARC Raiders : Pour la première fois, les évaluations sur Steam sont mitigées

Considéré comme un modèle à son lancement, ARC Raiders traverse une zone de turbulences. La mise à jour Riven Tides a provoqué la colère de la communauté. Entre usure punitive des armes et équilibrage raté, le titre doit vite réagir pour survivre.

Le succès insolent d'ARC Raiders à sa sortie semble aujourd'hui s'effriter face à la gronde des joueurs. Autrefois encensé pour sa finition exemplaire et son esprit communautaire, le jeu d'extraction suédois fait face à un retour de bâton inattendu sur Steam. La faute revient à la dernière mise à jour majeure, baptisée Riven Tides, qui a transformé une expérience fluide en un véritable parcours du combattant frustrant pour la communauté.

De l'euphorie du lancement à la déception

Il fut un temps, pas si lointain, où ARC Raiders ne pouvait rien faire de mal. Entre fin octobre et début novembre de l'année dernière, le titre avait récolté plus de 40 000 évaluations positives sur la plateforme de Valve. Les joueurs saluaient alors la direction artistique brillante et une boucle de gameplay addictive, propulsant les ventes vers des sommets inespérés. Obtenir la mention extrêmement positive sur Steam n'est pas donné à tout le monde, surtout lorsqu'il s'agit d'un multijoueur en direct où la communauté peut se montrer impitoyable.

Cependant, le temps a fait son œuvre. Si une baisse de la fréquentation est naturelle pour ce genre de production, les développeurs comptent généralement sur les mises à jour majeures pour relancer l'intérêt. La mise à jour Riven Tides devait marquer l'apothéose de la feuille de route actuelle. Avec une nouvelle carte côtière et une menace inédite, tout était en place pour un retour triomphal. Hélas, les attentes du public ont changé et la bienveillance des débuts a laissé place à une critique acerbe, faisant chuter les notes globales à une moyenne mitigée.

Un équilibrage des armes pointé du doigt

Le cœur du problème réside dans les nouvelles mécaniques d'usure introduites par Riven Tides. Dans ARC Raiders, chaque arme se dégrade au fil de son utilisation. Si réparer son équipement a toujours eu un coût, la mise à jour a rendu ce système particulièrement punitif. Les armes de bas niveau se brisent désormais à une vitesse folle, tandis que le butin ramassé sur le terrain apparaît avec une durabilité presque inexistante.











Cette gestion des ressources est devenue un fardeau qui empêche les joueurs de profiter pleinement de l'action. L'impossibilité d'utiliser ses trouvailles sans passer par des réparations coûteuses décourage l'exploration et pousse même certains utilisateurs à fuir les affrontements. La carte inédite, bien que charmante avec son ambiance de bord de mer, ne parvient pas à compenser cette boucle de gameplay brisée qui rend les expéditions mineures presque injouables.

Les développeurs promettent des ajustements

Face à cette levée de boucliers, le studio a rapidement pris la parole pour tenter d'éteindre l'incendie. Dans le patch notes d'hier, nous pouvons lire que les équipes sont conscientes du problème et surveillent de près les réactions de la communauté.

L'équipe explore déjà des ajustements d'équilibrage pour améliorer les changements introduits avec Riven Tides.

Cette déclaration se veut rassurante, mais il faudra sans doute plus que de simples correctifs mineurs pour rééquilibrer le gameplay et faire plaisir à la communauté. La nouvelle feuille de route, qui devrait être dévoilée d'ici peu de temps, pourrait aller dans ce sens, surtout qu'une partie de son contenu semble avoir leaké.

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