Nouvelle fuite pour ARC Raiders, avec une carte, des clans et bien d'autres choses au programme

Alors que la dernière mise à jour Riven Tides a laissé les joueurs sur leur faim, une fuite massive de données dévoile l'avenir potentiel d'ARC Raiders. Nous retrouvons au programme une nouvelle carte enneigée, un système de clans très attendu et l'introduction d'une zone d'échange entre joueurs.

L'avenir d'ARC Raiders pourrait s'éclaircir. Après la conclusion en demi-teinte de sa feuille de route de quatre mois et l'accueil mitigé réservé à la mise à jour Riven Tides, les joueurs scrutaient l'horizon avec impatience. Une récente exploration des fichiers du jeu par un joueur curieux vient de mettre en lumière une série de nouveautés majeures qui pourraient bien relancer l'intérêt autour du titre développé par Embark Studios. Bien que ces informations soient à prendre au conditionnel, elles dressent le portrait d'un jeu prêt à s'enrichir considérablement.

Une carte inédite et des conditions météorologiques extrêmes

Le cœur de cette fuite concerne l'ajout d'une nouvelle carte baptisée Frozen Trail. Alors qu'il avait fallu patienter cinq mois pour découvrir Riven Tides après l'ajout de Stella Montis, la première carte, la communauté espère que ce nouvel environnement hivernal arrivera plus rapidement. À moins qu'elle ne soit la conclusion de la deuxième feuille de route, qui devrait être révélée d'ici peu de temps.

En parallèle, les données révèlent l'arrivée potentielle de six nouveaux modificateurs de carte. Parmi eux, on retrouve le fameux Toxic Swamp, une zone marécageuse libérant des gaz toxiques mais regorgeant de ressources rares, qui avait déjà fuité il y a quelques mois sans jamais voir le jour. D'autres conditions climatiques hostiles sont mentionnées, comme « Acid Rain » qui corrode l'équipement des joueurs en extérieur, ou encore « Heat Wave » qui impose de rester dans l'ombre pour survivre à une chaleur écrasante.











L'aspect communautaire renforcé avec des clans et des échanges

L'une des requêtes les plus fréquentes de la communauté semble avoir été entendue. Le système de clans s'apprête à faire son entrée, permettant aux joueurs de se regrouper selon leurs affinités. Chaque clan pourra afficher sa spécialité, qu'il s'agisse de combats contre d'autres joueurs, de coopération, ou simplement de l'accomplissement de quêtes. L'économie du jeu devrait également connaître une révolution avec l'apparition de la « Speranza Piazza ».

Un lieu qui permettrait aux joueurs de se regrouper pour faire des échanges. Cette zone dédiée au commerce entre joueurs est une fonctionnalité réclamée de longue date et devrait grandement faciliter la progression et l'obtention d'équipements spécifiques, notamment pour celles et ceux qui ont moins de temps à dépenser dans ARC Raiders.

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L'arsenal des pilleurs va s'étoffer avec l'arrivée de deux nouvelles armes à feu : la mitraillette « Stanza » et le fusil d'assaut lourd « Malleus ». Plus surprenant, une longue liste d'instruments de musique, allant du banjo à l'accordéon en passant par l'harmonica, a été découverte, laissant présager des moments de détente entre deux fusillades après l'ajout des guides, des maracas et de la possibilité de jouer du piano. Embark souhaite surfer sur cette vague.

Il convient de rappeler que les développeurs n'ont encore rien dit à ce sujet et qu'il faut attendre une confirmation pour voir si cette fuite est réelle ou non. Dans tous les cas, Embark nous dira assez vite quelles sont les nouveautés à attendre dans ARC Raiders ces prochains mois.