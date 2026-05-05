ARC Raiders : Patch 1.27.0, le patch notes

Une nouvelle mise à jour est disponible ce 5 mai pour les joueurs d'ARC Raiders. Découvrez les changements et le patch notes.

Embark Studios vient de déployer une nouvelle mise à jour pour les joueurs d'ARC Raiders. Celle-ci corrige essentiellement quelques problèmes, après l'imposante mise à jour de la semaine dernière, qui a ajouté une nouvelle carte. Vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 1.27.0 d'ARC Raiders ci-dessous, traduite en français.

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Patch notes 1.27.0 d'ARC Raiders ARC Correction des attaques de la Turbine qui n'étaient pas visibles de loin.

Les joueurs peuvent désormais lâcher l'objet qu'ils transportent pour repousser les Tiques lorsqu'ils sont attaqués pendant un transport.

Ajustement de la visibilité des mines de proximité déployées par la Turbine.

Amélioration de la qualité du comportement d'atterrissage de la Turbine pour limiter les mauvais choix de zones, comme le sommet des arbres. Audio Correction d'un problème qui rendait les sons du jeu trop faibles à cause des effets sonores de la Turbine.

Augmentation de la distance à laquelle une Turbine peut être entendue.

Correction d'un problème où les zones à forte végétation sur Riven Tides manquaient de retour audio lors des déplacements ou des tirs.

Correction de problèmes audio et d'animation lors de l'utilisation très rapide d'objets. Cosmétiques Mise à jour de l'emote "Howdy" pour qu'elle soit disponible en sprintant.

Les couleurs de la tenue Rachetta sont désormais plus fidèles. Cartes Riven Tides Correction du point d'intérêt "Field Depot" qui n'était pas comptabilisé pour la quête "Off the Radar". Correction de plusieurs paniers de fruits qui flottaient ou étaient enterrés. Correction d'un endroit où les joueurs pouvaient passer à travers le sol.

Stella Montis Correction d'une collision manquante sur un mur qui permettait à l'ARC et aux joueurs de tirer à travers.

Utilitaires Grenades à déclenchement Correction d'un bug récemment introduit qui permettait aux joueurs de déclencher les grenades instantanément après les avoir lancées.

Progression Correction des informations dans la fenêtre de départ tardif pour qu'elle affiche avec précision les récompenses de rattrapage.

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